Mugurel Cornăţeanu, respins de FRF

“CIRCUIT ÎNCHIS”. Fost şef al centrului de copii şi juniori de la FC Farul Constanţa, Mugurel Cornăţeanu a încercat să intre în circuitul echipelor naţionale de juniori. Astfel, fostul fotbalist constănţean şi-a depus la Federaţia Română de Fotbal dosarul pentru concursurile pentru posturile de antrenor la reprezentativele Under 13, 14, 15, 16, 17 şi 18, programate, azi şi mâine la Bucureşti. La finalul săptămânii trecute, Cornăţeanu a avut neplăcuta surpriză să fie anunţat de federaţie că i-a fost respinsă candidatura pe motivul lipsei de experienţă la nivel de copii şi juniori. Fost jucător la FC Farul şi la Steaua, cu care a câştigat titlul în 1998, dar şi la alte echipe constănţene, precum şi la Lokeren, în Belgia, Cornăţeanu nu a îndeplinit una dintre condiţiile impuse de federaţie: experienţă de minimum cinci ani la nivelul copiilor şi juniorilor, lipsindu-i doar câteva luni!? „Nu înţeleg de ce mi s-a primit dosarul la înscriere, dacă oricum nu aveam dreptul. Mi s-a spus că nu am antrenat cinci ani la nivel de copii şi juniori, dar în aceeaşi situaţie se află şi Ovidiu Stângă, cu doar un an şi jumătate de antrenorat. El a primit însă o derogare, motivându-se experienţa sa ca jucător la nivel internaţional. Mie mi s-a spus că în ultimul an şi jumătate am pregătit o echipă de seniori, dar nu văd care-i legătura. Timp de peste un an am fost şeful centrului de copii şi juniori de la FC Farul, paralel am antrenat şi am îndeplinit şi funcţia de director de scouting, atât la juniori, cât şi la seniori. În plus, am lucrat cu jucători de perspectivă, cum ar fi Alibec, Matei, Fatai, Mansur şi Henry. Ar fi trebuit să mă lase să dau examen, ca să vadă dacă mă descurc cu juniorii, dar mi s-a luat acest drept. Au anunţat pe site-ul federaţie concurs naţional, dar numeroşi antrenori au fost respinşi, iar Adrian Văsâi, la under 17, şi Cristian Sava, la under 16, au rămas fără contracandidaţi. M-am şi mirat de această acţiune, dar s-a dovedit până la urmă că este un circuit închis”, a acuzat Cornăţeanu. În schimb, un al antrenor constănţean, Lucian Marinof, de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, va susţine examenul pentru postul de antrenor al naţionalei Under 18.