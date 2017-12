Există femei cu vînă de bărbat şi invers. Între femeia-bărbat şi bărbatul-femeie găsim muierea masculină. În ultima vreme, muierea masculină a început să se afirme plenar în politichie. Ideologia muierii masculine este drobul de sare. În loc de politicieni adevăraţi, demni şi cu coloană vertebrală, avem parte de muieri masculine care nu fac nimic altceva decît să bocească drobul de sare! Repertoriul abundă în văicăreli, bocete şi tînguieli specifice acestui gen de politicieni. Deşi huzuresc şi trîndăvesc toată ziua, cît este ea de lungă, specimenele în cauză se plîng că duc ţara în spinare şi tot greul de pe lume! Muierea masculină se manifestă parşiv în toate domeniile de activitate. Ori de cîte ori dă chix într-o problemă, şi se întîmplă destul de des chestia asta, boceşte pe tema moştenirii grele. Se apucă, după modelul tragediei antice, cu amîndouă mîinile de cap, şi se caină. Niciodată nu e de vină, nimic nu are să-şi reproşeze! Dacă stai şi îi asculţi toate tînguielile "Electrecord", zici că e modelul de viaţă şi activitate revoluţionară întruchipat, perfecţiunea perfecţiunilor! În realitate, se agaţă de "greaua moştenire" pentru a-şi masca propriile slăbiciuni, lenea şi incapacitatea profesională. Avem un guvern de bocitoare. La bocit şi suduit, vorba aia, nu ne întrece nimeni! De aproape doi ani de cînd a cîştigat puterea, actualul guvern se tăvăleşte pe jos şi se vaită! Ba că, repet, moştenirea este grea, ba că opoziţia îi dă la gioale şi de aia nu poate face din ţara asta rîuri de lapte şi miere! Avem miniştri care seamănă tot mai mult cu nişte văduve neprihănite. Au fund de vădană şi scîncesc de dimineaţă pînă seara. Plîng miniştrii unul pe umerii celuilalt ca să impresioneze naţiunea! Aşteaptă dumnealor să spunem: "Doamne, cum se mai sacrifică ei pentru ţară!" În materie de bocet şi muiereală masculină, partidele care alcătuiesc Alianţa se înţeleg de minune. Să-i vedeţi pe pedişti şi pe liberali cum îşi împrumută batista de la unul la altul, ca să-şi sufle zgomotos nasul în ea! Cîtă unitate şi cîtă coeziune în viaţa partidelor care ne conduc pe noi culmi de progres şi civilizaţie! Muierea masculină din politichie vrea să ne convingă că se smiorcăie pe la porţile Uniunii Europene pentru binele României! Ca să vezi şi să nu crezi! Muierea masculină care aleargă după funcţii este un personaj aparte. Conform unor mai vechi obiceiuri strămoşeşti din branşă, umblă cu căciula în mînă pe la uşile partidelor aflate la putere ca să fie promovată. Muierea masculină de acest gen nu concepe viaţa decît de la înălţimea ameţitoare a unei importante promovări. Dacă i-aţi auzi vocea jalnică şi schelălăitul sfîşietor, vă spun, nu vă mai reveniţi prea curînd!" Ajutaţi un biet politician, cu o funcţie şi un ban…" Muierea masculină, cu mult păr pe piept, pozează tot timpul numai în victimă! În concepţia sa creatoare, toată lumea are ce are cu muierea masculină! E fragilă! E divină! Muierea masculină se consideră un personaj neînţeles. Se aduc tot mai multe reproşuri celor care conduc ţara călcînd dintr-o strachină în alta, dar guvernanţii confundă critica, atenţie, cu lovitura sub centură! Să nu-i spui nimic guvernantului portocaliu, că dumnealui este sensibil foc şi izbucneşte imediat în plîns! Folosesc la înaintare tactica telenovelelor de prînz şi nu pot spune că nu au succes! În definitiv, sîntem un popor milos şi sensibil! Muierea masculină a învăţat să speculeze politic pofta de plîns a poporului. Ca să impresioneze, aruncă pe piaţă fel şi fel de povestiri siropoase. Nu se mai practică dusul cu zăhărelul, că e prea costisitor, şi s-a trecut vrac la povestiri siropoase despre viaţa împovărătoare a guvernanţilor noştri! Politichia noastră abundă în tot felul de drame de acest gen. Muierea masculină a devenit, în centrul acestor drame, personajul principal. În jurul său se învîrte tot timpul pierdut de atîta amar de vreme. Stau guvernanţii noştri, precum iezii caprei dintr-o altă poveste, în aşteptare ca să vadă cînd cade drobul de sare.