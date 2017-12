“Multe dintre manualele şcolare sunt un foarte bun somnifer”

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, ieri, la dezbaterea Comisiei pentru învăţământ privind curricula şi manualele de Limba română, că reforma curriculară este prioritatea zero a mandatului său, exprimându-şi speranţa unei noi curricule până în 2011-2012. „Curriculumul e cea mai importantă parte a sistemului educaţional. Mă bucur că astăzi, în această comisie, discutăm poate printre primele dăţi despre elevi, şi nu doar despre profesori. Reforma curriculară, modernizarea curricurală e prioritatea zero a mandatului meu. Sper să introducem în sfârşit acel portofoliu educaţional al elevului şi să vedem exact cum se face tranziţia dintr-un ciclu de studiu în altul, care trebuie corelat cu curricula\", a susţinut Funeriu. De asemenea, el le-a spus deputaţilor că le va înainta un material care va relata opţiunea ministerului în privinţa manualelor şi a curriculei, invocând şi un studiu substanţial al Institutului de Studii ale Educaţiei (ISE) referitor la curriculă, manuale şi toate aspectele legate de acest lucru, care va fi lansat în luna martie şi care va sta la baza noului curriculum. \"Avem două opţiuni. Să ne grăbim - îmi place să mă grăbesc, dar nu să mă pripesc - şi să venim cu un nou curriculum până cel târziu în 2011-2012. Voi vedea care este raportul ISE şi să vedem dacă în acest an este raţional să avem un nou curriculum. S-ar putea să descoperim că avem nevoie de un nou curriculum pentru clasele de filtrare în ciclu - I, V, IX\", a spus el, precizând că primul lucru pe care l-a făcut când a intrat în biroul de ministru a fost să scoată din vitrină toate diplomele şi medaliile care nu au de-a face cu educaţia şi a cerut asistentei sale să îi aducă toate manualele care se află pe piaţă. \"Şi, de atunci, în fiecare zi citesc câte un manual. Multe dintre ele sunt un foarte bun somnifer. Această problemă m-a preocupat din prima zi. Avem şi manuale funcţionale\", a mai spus Funeriu.