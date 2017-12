Vineri, 14 mai 2010, are loc, în Constanţa, a patra ediţie a Memorialului Lumânărilor Aprinse (de comemorare a celor răpuşi de SIDA), eveniment important şi de tradiţie pentru comunitatea locală, susţinut de Fundaţia „Baylor Marea Neagră”, organizaţia World Vision - biroul zonal Constanţa şi Fundaţia „Alături de Voi”. Memorialul Lumânărilor Aprinse, program al Consiliului Mondial al Sănătăţii, este cea mai veche şi mai amplă campanie de mobilizare internaţională de sensibilizare despre infecţia cu HIV/ SIDA. Începând cu 1983, Memorialul are loc în a treia duminică a lunii mai şi este marcat în peste 115 ţări de către 1.200 de organizaţii locale, care comemorează pe cei decedaţi şi cresc gradul de conştientizare socială despre boală. Motto-ul din acest an stabilit de Consiliul Mondial al Sănătăţii este “Multe lumini pentru drepturile omului”. Evenimentul începe cu un Marş al Tăcerii, cu punct de plecare la ora 19.00 - staţia de la Capitol, pe B-dul. Tomis până la intersecţia Dacia şi apoi pe B-dul Alexandru Lăpuşneanu până în faţă la City Park Mall. Pe platoul din faţa Mall-ului, în jurul orei 20.00 se va explica semnificaţia activităţilor şi voluntarii organizaţiilor neguvernamentale vor desfăşura quilturi pictate, după un ceremonial specific. Se va păstra un moment de reculegere şi cei prezenţi vor fi invitaţi să aprindă lumânări în memoria celor decedaţi. (A.G.)