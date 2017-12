Multe meserii din România nu sunt studiate în facultăți

România produce multe diplome, dar puțini muncitori. 5% dintre șomeri sunt absolvenți de facultăți, iar dintre cei care încep să muncească, foarte puțini își găsesc un job în domeniul studiat. Experții din Educație spun că cerințele de pe piața muncii sunt cu totul altele decât ceea ce învață tinerii la facultate. „Decalajul acesta dintre ce pregătește universitatea și ce se cere pe piața muncii e peste tot în lume”, a explicat Tincuța Apăteanu, expert în Educație, fondatorul Asociației Edusfera și Digital Kids. Ea atrage atenția că România este țara cu cel mai scăzut procent de persoane cu studii universitare din totalul populației din UE, doar 18%, în condițiile în care Bulgaria are 28%. „Urmează să avem din ce în ce mai puțini studenți, având în vedere faptul că aproape un sfert dintre absolvenții de clasa a XII-a nici măcar nu se mai prezintă la Bac, iar peste 30% dintre cei prezenți pică examenul”, a spus Apăteanu. Potrivit președintelui Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Vlad Cherecheș, avem multe meserii care în momentul de față nu sunt studiate în România. ”Gândiți-vă câți absolvenți de facultăți precum Științe Politice sunt și ce fac ei concret după ce termină o astfel de specializare? Câți ajung să și lucreze în acest domeniu?”, a spus președintele ANOSR. În plus, din cauza acestei lipse de coerență între domeniile de studii și piața muncii, foarte mulți tineri au realizat că pentru viitorul lor profesional este mai bine să se angajeze cât mai devreme posibil și să învețe direct de la angajator, fiindcă ceea ce învață în facultate nu prea mai are valoare pe piața muncii. Lucrul acesta, însă, diminuează importanța studiilor universitare în viața tinerilor și în societate, atrage atenția Cherecheș.

STUDIU: 58% DINTRE STUDENȚI SPUN CĂ ÎȘI VOR GĂSI GREU UN LOC DE MUNCĂ

Un studiu internațional, Trendence Graduate Barometer 2015, realizat cu 952 de universități din 24 de țări participante, care a analizat situația a peste 280.000 de studenți și absolvenți de facultate în relație cu piața muncii, arată că aproximativ 28% din studenții români au optat pentru studii de Business și Finanțe, iar în jur de 23% au optat pentru inginerie. De asemenea, studiile sociale și umaniste sunt destul de populare, în jur de 13% optând pentru acestea. În schimb, pentru studiile de informatică, sectorul de pe piața muncii care are cea mai mare cerere în prezent, optează în jur de 9% dintre tineri. Studiul mai arată că studenții români au așteptări foarte mici în privința salariului, așteptându-se să primească cel mult 7.500 de euro pe an. Potrivit sursei citate, 40% din studenții români consideră că facultatea îi va ajuta să dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru a face față pe piața muncii. Însă 58% din ei consideră că le va fi destul de greu să găsească un job.