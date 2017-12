Multe scheme de finanţare din PNDR, valabile într-o nouă formulă

Schemele de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) a IMM-urilor din domenii precum panificaţia, dulciurile şi industria lemnului nu mai sînt aplicabile în acest an. Totuşi, sprijinul ar putea continua, într-o nouă formulă, producătorii din aceste sectoare solicitînd continuarea finanţării. În 2008, au fost incluse în PNDR două scheme de ajutor de stat pentru firmele care iniţial nu era eligibile pentru a obţine finanţare prin PNDR. Una dintre scheme s-a adresat IMM-urilor din domeniul panificaţiei, dulciurilor şi produselor zaharoase, îngheţatei, alimentelor omogenizate şi dietetice, dar şi firmelor care procesează produse agricole pentru obţinerea sau utilizarea energiei din surse regenerabile şi a biocombustibililor. A doua schemă a vizat IMM-urile din sectorul lemnului şi al produselor nelemnoase cum ar fi ciupercile şi fructele de pădure, plantele medicinale. Schemele au fost valabile pînă la 31 decembrie 2008, astfel că din acest an firmele din aceste domenii nu mai pot obţine finanţare UE şi de la bugetul de stat prin PNDR. „Schema a încetat la 31 decembrie 2008, dar noi am făcut o intervenţie la minister să facă o altă schemă, pentru toate domeniile care au fost cuprinse în schema trecută. Interesul pentru finanţare a fost mare şi ar fi necesară continuarea sprijinului. Ni s-a promis că se analizează posibilitatea şi vor reveni cu un răspuns, care sperăm să fie pozitiv”, a declarat preşedintele Rompan, Aurel Popescu. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în cadrul primei scheme, care vizează panificaţia şi celelalte domenii, au fost depuse anul trecut 247 de proiecte, fiind selectate pentru finanţare 129, cu o valoare publică de 52,62 milioane în euro. În cadrul schemei pentru silvicultură au fost depuse 177 de proiecte, dintre care au fost selectate 105, cu o valoare publică totală de 46,55 milioane de euro.