Mulți constănțeni, cu accidente vasculare cerebrale! Ce spun medicii?

05:41:59 / 15 Februarie 2017

Conf. univ. dr. Hâncu

Medicul lui peste prajit o spagareasa imputita am mersl la ea cu mama mea a consultato in privat bineinteles la cabinet particular a investigato analize ,ct etc dupa 3 ani de papat bani de la noi ce credeti ca ne spune doamna nu este bolnava neurologic nu are nimic mergeti la medic psihiatru rusine ptru acest medic mai este si sef clinica neurologie a vazut probabil ca nu suntem prea darnici cu ea si ce azis madam ia sa va pasez eu nu te mai satura D-zeu de bani astia de teapa ei ar trebui exterminati sa nu mai aiba de a face cu medicina in viata lor am uitat sa va spun chitanta in urma consultatiei kanci asa ca aveti grija la ce medici mergeti.