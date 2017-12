Mulți dintre cei care postesc nu știu acest lucru. Ce reprezintă cu adevărat postul

Postul Paştelui, denumit şi Postul Mare, ne pregătește de Învierea Domnului, care în acest an se prăznuiește pe 1 mai. Mulți postesc în această perioadă, abținându-se de la alimente considerate ”de dulce” doar pentru că așa cere datina sau pentru că astfel speră să slăbească ori să aibă o alimentație sănătoasă. Slujitorii Bisericii ne îndeamnă dincolo de toate la iertare, bunătate și smerenie și ne explică ce semnificație are cu adevărat postul, care este medicament și pentru trup, dar și pentru suflet. ”În legătură cu postul există o percepție oarecum incompletă. Se consideră că postul se referă în primul rând la mâncare - să avem un regim alimentar mai sărac -, numai că postul are o dimensiune mult mai profundă, spirituală. Nu e corect să identificăm postul doar cu cel al mâncării”, spun fețele bisericești. Postul atinge toate dimensiunile existenței noastre - trebuie să postim cu mintea, să ținem un post al voinței, al limbii și trupesc. Tocmai de aceea, și în biserici slujbele sunt mai dese, ne rugăm mai mult, existând chiar și rugăciuni specifice acestei perioade, iar fiecare duminică din post are o încărcătură deosebită. Potrivit duhovnicului mănăstirii Sf. Cruce din județul Constanța, ieromonahul Ilarion Dan, postul nu trebuie să fie considerat o privare de hrană, ci un mod de a pune accentul mai degrabă pe nevoile sufletești decât pe cele ale trupului. ”De obicei, tendința omului este să se preocupe mult mai mult de nevoile trupești decât de cele sufletești. Asta e tendința firii căzute de la Adam încoace. Toată energia, preocupările noastre sunt concentrate în jurul aspectelor vieții trupești - să mâncăm bine, să bem bine, să ne odihnim, să ne distrăm, să ne simțim bine. Lucrurile acestea sunt normale și firești, pentru că avem trup, dar nu trebuie să uităm că avem și suflet”, a spus părintele. Așadar, postul ne ajută să facem o radiografie a stării noastre sufletești și să ne punem anumite întrebări - ce este cu noi, care e poziția noastră față de semeni și față de Divinitate.

IEROMONAHUL ILARION DAN: ”FIECARE ZI DIN VIAȚĂ E UN DAR, ÎNSĂ DE CELE MAI MULTE ORI UITĂM PENTRU CE TRĂIM ȘI NE PIERDEM ÎN DETALII, NE RISIPIM FOARTE MULT TIMPUL ÎN PREOCUPĂRI MĂRUNTE DE CELE MAI MULTE ORI, ÎN GRIJI”

Potrivit părintelui, nu trebuie sub nicio formă să postim pentru că așa vedem la alții. ”Postul vine dintr-o convingere. Dacă o facem din obligație sau doar pentru că este o tradiție, el nu are nicio valoare. El trebuie să fie îmbrăcat în această preocupare de resetare spirituală. Acesta este postul”, a explicat el. Același lucru îl spune și Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care crede că postul e în firea organismului nostru și nu împotriva lui. ”Postul duce la curățirea trupului, la o mai bună cugetare a minții, ajută omul, ridicându-l la o mai bună gândire, viețuire, armonie cu el însuși, cu semenii lui și cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că postul e bucuria sufletului - să nu postim ca o pedeapsă, ci ca o jertfă prin care dobândim ceva valoros - ne întâlnim cu Dumnezeu”, a precizat ÎPS Teodosie.

”Postul te obligă să reduci un pic preocupările - să mănânci o mâncare mai simplă, mai puțin bogată în calorii, să nu îndopi trupul așa cum o faci în fiecare zi”, îi îndeamnă pe credincioși ieromonahul Ilarion Dan.