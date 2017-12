“Mulţi tineri nu vor să depindă de un salariu”

TREI ÎNMATRICULĂRI LA CONSTANŢA. Peste 90 de firme au fost înmatriculate, până ieri, în cadrul programului de sprijinire a debutanţilor în afaceri, prin care tinerii manageri pot obţine finanţare nerambursabilă de până la 10.000 euro. Cele mai multe societăţi au ca domeniu de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor. „Din 11 februarie şi până ieri s-au înregistrat la oficiile Registrului Comerţului (RC) 657 microîntreprinderi, din care 518 sunt rezervări de nume, 48 sunt în curs de aprobare şi 91 sunt înmatriculate deja. În Constanţa s-au făcut 11 operaţiuni la RC, din care 8 rezervări şi 3 înmatriculări. Ieri, pe pagina de web a Agenţiei Naţionale de Implementare a Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) au depus planuri de afaceri 39 de firme, printre care una singură din Constanţa. Noi primim însă cereri din toată regiunea Sud-Est, adică şi de la firmele din Tulcea, Brăilea, Galaţi, Buzău şi Vrancea”, spune un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa. Dintre firmele înregistrate până acum, cele mai multe vor să activeze pe piaţa auto (13), pe locurile următoare fiind cele care vor să intre în industria de fabricare a pâinii, prăjiturilor şi produselor proaspete de patiserie (6) şi a alimentaţiei publice (5). Cele mai multe înregistrări le-au făcut managerii din Cluj, Argeş şi Bihor (câte şapte în fiecare judeţ). Alţi peste 500 de manageri şi-au creat ieri un cont pe pagina de internet a AIPPIMM, pentru a putea completa şi trimite planurile de afaceri.

CREDITE CU DOBÂNZI MULT SUB MEDIA PIEŢEI. „Tinerii sunt atraşi de acest program, ceea ce ne bucură foarte mult. Ei au înclinaţii pentru antreprenoriat, iar rezultatele de până acum sunt la înălţimea aşteptărilor. Noi am lansat acest proiect după ce am realizat un studiu în universităţi, care a relevat că mulţi tineri români îşi doresc să devină antreprenori, să-şi ia soarta în mâini, să nu depindă de un salariu, ba chiar să dea salarii altora”, a declarat preşedintele AIPPIMM, Cristian Haiduc. Bugetul programului pentru anul în curs este de 21 milioane lei (cu o posibilă suplimentare, cu încă 21 milioane lei, din vară), iar înscrierile se fac până la epuizarea bugetului, pe pagina www.aippimm.ro. „Vom ajuta cel puţin 1.100 de firme, în două etape. În primă fază vom opri înscrierile când ajungem la 650 de planuri depuse, din care vom selecta 500. Tinerii vor putea contracta şi credite, pe cinci ani, de la CEC Bank, cu o dobândă de 3% plus Robor (n.r. - 9,97% ieri), mult sub media pieţei. În primul an nu vor plăti decât dobânda, iar comisionul de rambursare anticipată este zero. Creditul poate fi garantat de Fondul Naţional de Garantare, care a acceptat să perceapă un comision de risc de numai 2,3%, mai mic cu 1,5 puncte decât cel pentru start-up-uri, adică firme care activează deja pe piaţă şi au o oarecare experienţă. Diferenţa de 1,5% va fi acoperită prin fondul de contragarantare”, a declarat, pentru cotidianul Telegraf, vicepreşedintele AIPPIMM, Dumitru Nancu.