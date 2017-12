Campania “Toţi diferiţi, toţi egali!” din cadrul proiectului “Multiculturalismul prin ochii tinerilor: realităţi şi perspective în Dobrogea europeană!” ce are finanţare europeană, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), a fost lansată pe 20 octombrie, în incinta Universităţii Ovidius Constanţa. Proiectul se încadrează în acţiunea 1.2. - Iniţiative naţionale ale tinerilor din cadrul programului “Youth in action” şi are ca scop promovarea tradiţiilor culturale ale minorităţilor etnice conlocuitoare din Dobrogea. Fiind o iniţiativă naţională, prin proiect se încearcă să se prezinte comunităţii româneşti, şi nu numai, un model de bună practică în ceea ce priveşte convieţuirea şi relaţiile interculturale între majoritate şi minoritate, în sensul că în cadrul proiectului vor fi implicaţi tineri din medii diferite, cu un grad de cultură diferit, aparţinînd diferitelor minorităţi etnice. În cadrul proiectului, obiectivele sînt următoarele: informarea comunităţii locale pe perioada 16 octombrie 2009 - 30 martie 2010 cu privire la tradiţiile minorităţilor etnice din Dobrogea şi reprezentarea tradiţiilor culturale ale etniilor conlocuitoare, cu participarea a cel puţin 10 organizaţii definitorii pentru regiunea Dobrogei. O etapă premergătoare a proiectului a fost realizarea unui concurs de afişe cu participanţi liceeni, români şi minoritari etnici, iar cîştigătorul se bucură, pe lîngă diploma primită, de onoarea ca afişul lui să reprezinte imaginea campaniei noastre (“Toţi diferiţi, toţi egali!”). În cadrul acestei campanii se va încerca evidenţierea caracteristicilor specifice, dar şi comune, ale minorităţilor şi ale majorităţii; drepturile, obligaţiile cetăţeanului român şi european prin raportare la relaţia majoritate-minoritate. Se va încerca utilizarea impactului vizual, pentru o mai bună implementare a obiectivelor proiectului, prin realizarea unei expoziţii cu fotografii din care se va evidenţia importanţa portului şi obiceiurilor tradiţionale ca modalitate de afirmare a minorităţilor etnice conlocuitoare. Pentru obiectivul 2, urmărit de către echipa de proiect, se va încerca o prezentare concretă a tradiţiilor minorităţilor prin organizarea, cu prilejul zilei Diversităţii Culturale şi a Minorităţilor Etnice (17-18 decembrie), a unui carnaval al minorităţilor etnice ce va cuprinde şi o paradă a portului popular (care va evidenţia specificitatea costumului tradiţional), ateliere de lucru pentru prezentarea meşteşugurilor reprezentative minorităţilor etnice şi mese rotunde organizate cu prilejul sărbătoririi diferitelor zile importante din viaţa minorităţilor (se vor prezenta cu aceasta ocazie tradiţiile culinare specifice unor sărbători: ramazan, bairam, etc). Se vor organiza jocuri de rol ce vor permite tinerilor implicaţi în proiect să realizeze simulări care să exemplifice caracterul specific al nunţii şi al practicilor tradiţionale la unele din minorităţile conlocuitoare din Dobrogea. Ca etapă finală, pentru exemplificarea mesajului şi impactului activităţilor se va avea în vedere realizarea unui web-site ce va cuprinde o hartă cu toate obiectivele culturale, istorice, turistice, ale Dobrogei; repartiţia etnică şi informaţii privind evoluţia fiecărei minorităţi în zonă - date de referinţă, sărbători specifice etc. Site-ul va beneficia şi de o arhivă pentru evidenţierea bunei practici a tinerilor în domeniul interetnic, pentru sprijinirea multiculturalităţii în zona Dobrogei. Partenerii Asociaţiei “Young and Clever”, care vor sprijini derularea campaniei, sînt deja cunoscuţi pentru fructuoasa lor activitate în domeniul proiectelor de şi pentru tineret: DJT Constanţa, AIESEC Constanţa, ASETEC Constanţa, ISJ Constanţa (respective unităţile şcolare din judeţul Constanţa), Asociaţia Europeană INTERAXE Constanţa, ACIT Năvodari şi Centrul pentru Resurse Civice Constanţa