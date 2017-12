“Mulţumesc pentru profesionalism...”

Lucrez cu \"Telegraf\" de cel puţin cinci ani, de când am considerat că am ceva de spus şi mai multe de făcut pentru turismul de litoral şi, de câţiva ani, pentru cel românesc la nivel naţional. Noi, cei care reprezentăm sectorul privat patronal şi asociativ, avem nevoie de buni promotori, atunci când vrem să comunicăm sau să transmitem ceva. Or, un bun promotor în presă înseamnă un partener care transmite informaţia curat, corect şi rapid. Cu atât mai mult cu cât eu lucrez în turism, un sector în care promovarea este esenţială. Pot să afirm, fără rezerve, că \"Telegraf\" a fost primul meu promotor, şi îi datorez o parte însemnată din poziţia pe care între timp am construit-o. Am spus şi voi spune întotdeauna că, indiferent cât munceşti sau construieşti, rezultatul este cu adevărat benefic şi va crea un model de multiplicat numai dacă ştii să comunici, să promovezi ceea ce faci. Eu am beneficiat de promovare şi de un parteneriat corect din partea jurnaliştilor \"Telegraf\" şi asta mă face să MULŢUMESC întregii lor echipe de jurnalişti - pentru profesionalism, pentru dedicaţia şi ambiţia de a fi prezenţi la datorie de câte ori am promovat judeţul Constanţa şi Litoralul românesc, pentru corectitudinea cu care au preluat informaţiile şi ştirile noastre, ale celor

care slujim turismul dobrogean.

Vă doresc încă de 20 de ori câte 20 de ani şi să promovaţi mai mult lucrurile pozitive, modelele reale ale comunităţii noastre, şi să puneţi în lumină eroii

vremurilor trecute, de la care trebuie să învăţăm, dar şi pe cei ai istoriei de zi cu zi pe care o trăim împreună. Există eroi printre noi în fiecare zi. Societatea

românească are astăzi, mai mult ca oricând, nevoie de modele pozitive şi mai ales de educaţie, şi aici aveţi o contribuţie importantă de adus, aşa cum aţi ştiut să faceţi în primii 20 de ani. LA MULŢI ANI, \"TELEGRAF\"!

Cu drag,

Corina Martin