Mulţumim, Constanţa!

Într-un comunicat emis de Federaţia Română de Fotbal (FRF), componenţii şi membrii staff-ului tehnic al echipei noastre naţionale îşi exprimă gratitudinea faţă de toţi cei care au contribuit la desfăşurarea în condiţii optime a jocului România - Franţa, din preliminariile Cupei Mondiale FIFA 2010. Mulţumirile se adresează “clubului FC Farul, pentru sprijinul logistic acordat de-a lungul întregii săptămîni petrecute de tricolori la Marea Neagră. Astfel, naţionala României a putut pregăti cum nu se poate mai bine dificila partidă, tot aşa cum, în ziua meciului, oficialii FRF au fost sprijiniţi întru rezolvarea multiplelor aspecte organizatorice pe care le incumbă un joc de o asemenea importanţă şi complexitate, disputat împotriva unui adversar de cel mai înalt calibru”, se arată în comunicat. Nu în ultimul rînd, FRF mulţumeşte şi “extraordinarului public, care, încă o dată, a oferit o atmosferă deosebită, civilizată şi caldă”.

Din nefericire, rezultatul înregistrat de elevii lui Victor Piţurcă n-a fost cel aşteptat de cei 15.000 de spectatori prezenţi în tribunele Stadionului “Farul”, mai ales după startul fulminant de meci, cînd România conducea cu 2-0 în min. 17. “Trebuia să avem o posesie prelungită, blocul nostru funcţional nu a mai funcţionat după 30 de minute. Astfel s-au creat spaţii între compartimente. Am jucat bine 30 de minute, dar este prea puţin pentru a cîştiga împotriva Franţei. Goian şi Mureşan au fost imperiali, au jucat bine, iar restul destul de bine”, a spus fostul antrenor al echipei naţionale, Emeric Ienei. Unul dintre jucătorii evidenţiaţi de Ienei, Gabriel Mureşean, a susţinut, contra Franţei, primul meci ca titular în reprezentativa României. “Sînt supărat că am fost egalaţi, chiar dacă Franţa este o echipă bună. Puteam evita cele două goluri, nu ne-am speriat. Pentru mine, contează foarte mult că am jucat pentru echipa naţională. M-am simţit foarte bine la lot. Se putea şi mai bine în acest meci, dar mai avem şanse la calificare fiindcă mai sînt multe meciuri”, a afirmat Mureşan.

Piţurcă nu crede că Daniel Niculae se retrage din naţională

Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat, ieri, că nu crede că atacantul echipei AJ Auxerre, Daniel Niculae, se va retrage de la prima reprezentativă, pentru că nu a fost reţinut în lotul lărgit pentru partida cu Franţa, contînd pentru Grupa a 7-a de calificare la CM din 2010. “Daniel Niculae ştia că se poate întîmpla să nu joace. I-am şi anunţat pe jucători că trebuie să joace cel puţin o repriză ca să fie convocaţi. Eu convoc un lot mai larg şi în funcţie de cît joacă, îi anunţăm. Sînt mirat şi nu cred că a declarat acest lucru, pentru că îl ştiu ca pe un om cu un caracter bun. Nu am văzut nicio declaraţie de-a lui. Au fost doar speculaţii. E o surpriză pentru mine dacă el a declarat aşa ceva, dacă gîndeşte aşa, e grav. L-am preferat pe Gigel Bucur pentru că el nu a jucat constant la echipa de club”, a spus Piţurcă, la GSP TV. Potrivit presei sportive, atacantul Daniel Niculae a decis să renunţe la echipa naţională atît timp cît antrenor va fi Victor Piţurcă, fiind deranjat de modul în care a fost anunţat că nu mai face parte din lotul lărgit pentru partida cu Franţa, scor 2-2. Daniel Niculae a fost anunţat de către oficialii FRF că nu face parte din lot imediat după ce sosise în ţară din Franţa. Pe de altă parte, Piţurcă a declarat că s-ar bucura dacă Mirel Rădoi s-ar transfera la Inter Milano. “Ar fi formidabil să ajungă Rădoi la Inter, m-aş bucura pentru el, dar va trebui să şi joace. Va fi greu, e mare concurenţă, dar Rădoi se poate adapta”, a subliniat Piţurcă.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 3 2 0 1 6-2 6

2. Lituania 3 2 0 1 5-3 6

3. Austria 3 1 1 1 4-4 4

4. Franţa 3 1 1 1 5-6 4

5. ROMÂNIA 3 1 1 1 3-5 4

6. I-le Feroe 3 0 1 2 1-4 1