Mulţumire cu jumătate de măsură printre “tricolori”

În ciuda jocului modest practicat de echipa naţională în amicalul cu Georgia, cîştigat cu 2-1, Victor Piţurcă a găsit un motiv să fie mulţumit. Selecţionerul a declarat că l-a interesat cel mai mult ca echipa să cîştige, iar fotbaliştii utilizaţi în premieră să debuteze cu dreptul la naţională. “A fost un test util şi reuşit pînă la urmă. La acest nivel, se mai întîmplă să fii condus chiar şi de Georgia. Noi nu avem voie să fim conduşi de nimeni? Băieţii au fost foarte motivaţi pe toată durata partidei, dar am primit un gol pe o greşeală a defensivei. Important era rezultatul, iar jucătorii noi să debuteze cu dreptul la naţională. Jucătorii din generaţia tînără au demonstrat că se poate conta pe ei. Tehnicianul a adăugat că următoarele meciuri din campania de calificare la Campionatul Mondial vor fi cruciale. “În acest moment toate meciurile sînt decisive pentru că înfrîngerea cu Lituania şi-a pus amprenta asupra clasamentului. Trebuie să învingem şi Serbia, şi Austria pentru a ne menţine în cursă. România este puternică şi poate să cîştige cu oricine”, a mai afirmat Piţurcă, adăugînd că este surprins de victoria Serbiei cu 6-1 în faţa Bulgariei.

În schimb, jucătorii au părut mai puţin entuziasmaţi de prestaţia împotriva georgienilor, acuzînd numeroasele absenţe cauzate de accidentări. “Eu cred că nu am jucat la adevărata noastră valoare, iar la cei tineri s-au văzut emoţiile debutului. Georgia nu este o echipă cu nume, dar a făcut un joc bun. A fost agasantă, a stat bine în teren, a fost compactă şi din această cauză ne-am făcut ocazii cu greu. Este foarte important că am revenit după golul primit”, a declarat Răzvan Raţ. “Sîntem conştienţi că meciul cu Serbia este decisiv pentru noi, dar pînă atunci avem timp să ne punem la punct”, a adăugat Ciprian Marica. “Bine că am cîştigat, avem un moral bun acum. Era ultimul nostru meci de verificare. Este normal ca naţionala să resimtă lipsa lui Mutu şi Chivu, ei sînt pilonii echipei”, a punctat Dorin Goian. “Echipa a avut atitudine, determinare şi cred că a fost un test util pentru naţionala României. Am avut un început ezitant, dar este important că am revenit de la 0-1. M-a bucurat evoluţia debutanţilor”, a spus, în schimb, Bogdan Lobonţ.

De partea cealaltă, selecţionerul Hector Raul Cuper şi-a lăudat elevii, dar a catalogat victoria României drept meritată. “Nu sînt mulţumit de rezultat, dar sînt mulţumit că am cîştigat experienţă. Pot să spun că România a suferit un pic pînă a-şi atrage victoria de partea sa. După ce s-a întîmplat în prima repriză un egal era echitabil, dar, per ansamblu, România a avut mai multe ocazii de gol, o posesie mai bună şi a meritat să cîştige”, a explicat argentinianul.