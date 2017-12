Munca după Recensământ!

În urma Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor au fost înregistrate, la nivel naţional, 8.387.153 locuinţe şi 19.599.506 persoane. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), rezultatele recensământului vor fi făcute publice la sfârşitul lunii ianuarie 2012. Deşi numărătoarea din teren s-a încheiat, recenzorii încă muncesc. “Ei trebuie să verifice încă o dată dacă cifrele pe care le-au trimis spre centralizare corespund cu înscrierile din chestionarele de recensământ. Iar până pe 10 noiembrie, operatorii sunt obligaţi să predea mapele cu formularele de recensământ la Circumscripţiile de care aparţin”, a declarat directorul Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Constanţa, Enache Buşu. Reamintim că după ce recensământul s-a încheiat, de teama amenzilor, zeci de constănţeni s-au prezentat la Secretariatul Tehnic Judeţean pentru Recensământ pentru a răspunde la întrebări. Deşi procesul se sfârşise, recenzarea a fost posibilă. Potrivit şefului de la DJS Constanţa, acele persoane au motivat că au fost plecate din localitate, de aceea au venit să se înregistreze cu întârziere. În realitate, oamenii au spus că niciun recenzor nu le-a bătut la uşă, în ciuda faptului că în permanenţă a fost o persoană în locuinţă.

IPOTEZE Potrivit informaţiilor deţinute de DJS Constanţa, în 2010, judeţul nostru număra aproximativ 725.000 de locuitori, iar municipiul Constanţa, aproximativ 301.000 locuitori. Din informaţiile operative obţinute din raportările prin sms şi centralizate de INS în perioada 20 – 31 octombrie, se constată că în judeţul Constanţa au fost înregistrate 265.524 locuinţe şi 680.945 persoane. Diferenţa dintre numărul locuitorilor judeţului nostru de la un an la altul poate fi explicată astfel: pe de o parte, recenzorii nu au vizitat toate locuinţele şi nu toate persoanele au fost înregistrate, iar pe de altă parte, “sunt multe persoane care, în ultimul an, au plecat în străinătate şi muncesc acolo”, este explicaţia directorului DJS. De asemenea, o altă ipoteză care poate explica diferenţa cetăţenilor judeţului Constanţa de la un an la altul are ca punct de plecare hărţile în baza cărora s-a desfăşurat recenzarea. “Hărţile întocmite de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost emise cu întârziere. Ultima lor actualizare a fost efectuată în 2009, iar ele trebuiau trimise din mai sau iunie, astfel primăriile aveau timp să le actualizeze”, a mai spus Buşu. Prin urmare, în cadrul recensământului s-a lucrat după hărţi vechi, iar multe străzi şi case, construite în ultimii doi ani, nu au fost cuprinse în planul recenzorilor.

PUBLICITATE LIPSĂ Confuziile şi haosul creat în timpul recensământului pot avea o cauză comună. Acţiunea a avut o slabă campanie de publicitate. Principalul element al campaniei a fost un spot TV difuzat de 46 de ori la ore cu audienţă minimă, pe doar două posturi TV. Potrivit sociologului Mircea Kivu, campania a trecut aproape nevăzută. Respectivul spot TV a făcut parte dintr-un contract mai amplu, cu o valoare de 4,9 milioane lei, încheiat între INS şi Softwin pentru popularizarea recensământului.