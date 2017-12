Muncă în folosul comunităţii pentru doi adolescenţi hoţi

Au spart locuinţa de serviciu a unui angajat CFR şi s-au ales cu obligaţia de a lucra 200 de ore în folosul comunităţii, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Constanţa. Este cazul adolescenţilor Iunuz Raşit, de 16 ani, şi Geani Sali, de 14 ani, ambii din Constanţa. Potrivit poliţiştilor, spargerea a avut loc pe 6 noiembrie 2012, în jurul orei 19.00. Anchetatorii spun că Iunuz şi Sali au escaldat gardul curţii imobilului, au spart un geam cu ajutorul unei lopeţi, au intrat în locuinţă şi au furat un laptop marca ASUS, un telefon mobil Samsung şi unul Nokia, o bormaşină electrică Bosch, o şurubelniţă electrică, un ruscac, o geantă şi două sticle cu băuturi alcoolice. Câteva ore mai târziu, proprietarul locuinţei s-a întors acasă şi a constatat că a fost jefuit. El a anunţat autorităţile. A doua zi, Raşit şi Sali au fost identificaţi şi duşi la sediul Poliţiei Transporturi Feroviare (TF) Palas în vederea audierii. Oamenii legii au aflat că cei doi au reuşit să vândă, într-un timp record, toate lucrurile furate din casa ceferistului. Raşit a fost arestat preventiv, în vreme ce Sali a fost cercetat în libertate. Deferiţi justiţiei pentru furt calificat, cei doi au fost condamnaţi de Judecătoria Constanţa la câte un an şi patru luni de închisoare, pedeapsa lui Raşit fiind cu executare, iar cea a lui Sali cu suspendare sub supraveghere. Singurul care a atacat cu recurs sentinţa a fost Raşit. După deliberări, Curtea de Apel Constanţa a dispus, vineri, suspendarea executării pedepsei de un an şi patru luni primită de Raşit. În plus, Sali şi Raşit trebuie să presteze 200 de ore de activitate neremunerată la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Constanţa, câte trei ore pe zi, după cursurile şcolare, în zilele nelucrătoare şi în vacanţe. Sentinţa este definitivă.