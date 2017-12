Munca în străinătate are gust amar

Din ce în ce mai mulţi români îşi caută un loc de muncă afară, pentru că ţara lor nu le mai oferă demult un mediu în care potenţialul lor să se poată manifesta. Unul dintre concetăţenii noştri, care a ales să muncească în străinătate, este Iancu Stoica, un tânăr din Constanţa. În urmă cu două săptămâni, el a plecat în Franţa pe un contract de şase luni, semnat cu firma irlandeză de recrutări Atlanco, ca măcelar. Însă, conform lui Stoica, lucrurile nu au decurs aşa cum şi-a imaginat. „După prima săptămână de muncă, unii colegi străini din casa în care locuiam, pe fondul consumului de alcool, mi-au adresat injurii, m-au ameninţat cu moartea, unul dintre ei punându-mi cuţitul la gât şi sechestrându-mă timp de patru ore. Abia am scăpat de acolo. Îngrozit, am sunat filiala Atlanco din Ploieşti, pentru că cu ei semnasem contractul, să le spun ce mi se întâmplase şi să îmi ofere o modalitate să mă întorc acasă, deoarece nu doream să mai colaborez cu o firmă care m-a trimis la un loc de muncă unde colegii încearcă să mă omoare”, a declarat Stoica. El a adăugat că reprezentanţii filialei ploieştene l-au dus cu vorba două zile, interval în care el a rătăcit pe străzi, iar, într-un final, i-au găsit o altă locuinţă şi i-au oferit posibilitatea să muncească la alt abator. O variantă care nu i-a convenit, fiind lecuit de mirajul banilor câştigaţi printre străini. „Nu mi-au respectat dorinţa de a mă întoarce acasă, după ce mi-au pus viaţa în pericol. Aşa că, pe banii prietenei mele, care a plătit un bilet la o firmă de transport din ţară, am ajuns miercurea trecută la Constanţa. Tot ce mi-am dorit a fost să muncesc pentru a-mi întreţine familia. Dar, după şocul prin care am trecut, am simţit nevoia să mă întorc acasă”, a spus Iancu Stoica. El a adăugat că şi-ar dori ca persoanele care l-au terorizat că fie identificate şi, împreună cu firma angajatoare, să răspundă în faţa legii pentru calvarul la care a fost supus.

• „SĂ NE DEA ÎN JUDECATĂ” • Un reprezentant al filialei din Ploieşti a firmei Atlanco, care a refuzat să îşi decline identitatea, a declarat că Stoica este liber să-i dea în judecată: „Din punctul nostru de vedere, domnul Stoica a încălcat clauzele contractuale. Dânsul este liber să afirme ce doreşte. Să ne dea în judecată”.