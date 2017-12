Munca la negru, de neoprit

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) au reluat, ieri, controlul la porţile de acces în Portul Constanţa. Sindicaliştii au controlat legitimaţiile de muncă şi documentele de acces ale celor care intrau în port, acţiunea având ca scop combaterea muncii la negru. „Din păcate, acţiunea noastră nu a avut succes. Reprezentanţii firmelor de pază (cei care ar fi trebuit să efectueze controlul), nu au mai verificat ieri pe niciunul dintre cei care au intrat în Portul Constanţa. Mai mult, barierele au fost ridicate şi s-a permis accesul tuturor persoanelor, iar când am cerut o explicaţie, ni s-a spus că aşa au primit indicaţii”, a declarat liderul FNSP, Petre Costel. El a adăugat că vor fi trimise adrese privind rezultatele controlului la Ministerul Transporturilor şi la Inspecţia Muncii. În urma acţiunii de miercuri, desfăşurate între orele 6.00 şi 9.00, sindicaliştii au descoperit 1.000 de persoane care nu aveau legitimaţii de muncă şi nu şi-au putut justifica prezenţa în incinta Portului Constanţa. „După ce am plecat noi de la porţi, li s-a dat drumul în port. Şi astăzi (ieri – n.r.) s-a întâmplat la fel”, a precizat Petre Costel. Prezenţa muncitorilor fără forme legale îi nemulţumeşte pe „muncitorii legali” cu atât mai mult cu cât, începând din 2009, aproximativ 1.000 de angajaţi au fost disponibilizaţi, angajatorii motivându-şi gestul pe fondul crizei economice existenţe la nivel naţional. Sindicaliştii speră ca, odată cu înfiinţarea comisiei de control de la nivelul Administraţiei Portului Constanţa, care are atribuţii de control privind munca la negru şi poate amenda muncitorii fără forme legale cu până la 5.000 lei, acest fenomen să poată fi ţinut sub control.