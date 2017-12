Muncim ca să mâncăm şi să plătim facturi

Un român a cheltuit, în medie, 730 lei/lună, în trimestrul IV din 2010, reprezentând 91,6% din veniturile totale, potrivit datelor publicate, ieri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, cheltuielile unei gospodării au fost de circa 2.115 lei/lună. În proporţie de aproape 73%, banii s-au dus pe mâncare, băutură, ţigări şi întreţinere, potrivit INS, în timp ce 15% din venituri au mers la stat, sub formă de taxe, impozite, contribuţii şi taxe. Cheltuielile de producţie reprezintă încă 7,5% din total. Doar 0,8% din veniturile românilor au fost investite. Cea mai mare parte a cheltuielilor de consum s-a axat pe alimente şi băuturi nealcoolice (40,8%), întreţinerea locuinţei (16,6% - apă, energie electrică, gaze naturale, combustibili, mobilier), băuturi alcoolice şi tutun (7,7%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (6,1%). În restaurante şi cafenele, românii nu au cheltuit decât 1,3% din bani, cele mai scăzute fiind cheltuielile pentru educaţie (0,7%). Potrivit INS, veniturile totale medii ale unei gospodării din mediul rural au fost cu circa 30% mai mari decât cele din mediul rural. Astfel, la oraş, o persoană are un venit de 922 lei/lună, din care 91,6% sub formă de venituri băneşti. În mediul rural, venitul mediu lunar este de 644,54 lei/persoană, din care 66,9% reprezinză drepturi băneşti, iar 33,1% sunt venituri în natură.