Muncitor decapitat de un coleg

Doi muncitori care încercau să branşeze o conductă la o adâncime de doi metri şi jumătate au fost surprinşi, în această după-amiază, de un mal de pământ în localitatea doljeană Poiana Mare, unul dintre ei fiind decapitat de către un coleg care a încercat să-i salveze pe cei doi cu un excavator. Cei doi muncitori angajaţi ai TCIF Craiova, un tânăr de 25 de ani, din municipiu, şi un gorjean de 47 de ani, încercau să branşeze o conductă în localitatea doljeană Poiana Mare, la o adâncime de peste doi metri şi jumătate, iar la un moment dat malul de pământ s-a surpat peste ei. Colegii celor doi muncitori au sărit imediat în ajutor încercând să-i scoată de sub malul de pământ, însă unul dintre ei, craioveanul Dumitru Nicolete, de 25 de ani, a fost decapitat de cupa unui excavator în timpul manevrelor de salvare. Celălalt bărbat, Petre Fischelea, de 47 de ani, din judeţul Gorj, a fost scos de sub malul de pământ, cu ajutorul pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, care fuseseră anunţaţi despre accident. Din primele date de la faţa locului a reieşit că excavatorul era manevrat de către un bărbat de 58 de ani, din judeţul Gorj, coleg de şantier cu muncitorii prinşi sub pământ. Cadavrul tânărului craiovean a fost dus la morgă, unde urmează să se stabilească dacă era deja mort în momentul în care colegii săi au intervenit cu excavatorul sau bărbatul a murit în urma acestei manevre. Inspectorii de muncă şi poliţiştii fac anchete pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul. Muncitorul de 47 de ani, din judeţul Gorj, care a fost salvat, a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova. În acest caz se fac cercetări pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.