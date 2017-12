Municipal Constanţa a cîştigat Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

Aseară, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, s-a disputat finala Cupei României la fotbal, ediţia 2009-2010, faza pe judeţ. Specialistă a competiţiei în ultimii ani, Municipal Constanţa a cîştigat, din nou, faza pe judeţ, după o victorie obţinută pe finalul partidei cu Peştera Dobrogei Peştera. Municipal s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Stelian Carabaş, în min. 89, dintr-un penalty comis de Leşu (fault la Culeafă). Cea mai mare ocazie a partidei a fost ratată în min. 61 de Anuţă, de la Peştera, care a finalizat o frumoasă pătrundere pe dreapta cu un şut sub bară, după care mingea a revenit în teren! Au evoluat - Municipal: Nachiu - Toader, G. Ungureanu, Axinciuc, Poşircă, Culeafă - Gr. Tudor, St. Carabaş, G. Mihai (57 G. Stan), Covrig (68 Guliu, 85 I. Ionescu) - C. Carabaş (46 Eren); Peştera: Cr. Siminiceanu - Langu, Feta, I. Toma, Leşu - E. Anuţă, Bucur (66 Moga), Iridon, Vrabie (46 David) - Piron, Raftu. Arbitri: G. Dimaca - B. Szoke, C. Stoian. Observator: V. Mihu. În urma acestei victorii, Municipal s-a calificat în primul tur al fazei naţionale din Cupa României.