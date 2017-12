Municipal Constanţa s-a clasat prima şi în turneul de la Konya

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Konya (Turcia), s-a desfăşurat un interesant turneu internaţional de fotbal rezervat echipelor de veterani. Au luat parte trei formaţii din ţara gazdă, Konyaspor, Marmaris şi Yozgat, plus echipa constănţeană Municipal, o participantă obişnuită la aceste turnee balcanice de old-boys. Mai mult, românii s-au obişnuit să şi cîştige aceste competiţii, aşa cum s-a întîmplat şi la Konya! Municipal a trecut de Yozgat, cu scorul de 2-1, prin golurile lui Costel Carabaş şi Georges Mihai, şi de Marmaris cu 6-0, prin golurile înscrise de Gabriel Stan 3, Sebi Stoianof, G. Mihai şi Viorel Covrig. Cum şi echipa organizatoare, Konyaspor, a cîştigat cu aceleaşi scoruri în faţa formaţiilor turceşti, meciul direct cu Municipal a fost o adevărată finală a turneului! În faţa a circa 2.000 de spectatori, partida s-a terminat la egalitate, 1-1. Carabaş a deschis scorul, în min. 28, iar Mustafa a egalat, în min. 65. La finalul jocului, constănţenii au cerut ca departajarea să se facă prin lovituri de la 11 metri, dar turcii au refuzat şi au clasat ambele formaţii pe locul întîi. Au evoluat pentru Municipal (antrenor Marin Şoimu): Nachiu - Gerea, Poşircă, Arif, Weiss - Culeafă, Stoianof, Covrig, G. Mihai - G. Stan, C. Carabaş (au mai intrat: Toader, V. Diacu, C. Yusevet şi L. Tramudana). „Echipa constănţeană mulţumeşte domnului consul general Haluk Agca şi consilierei Selma Mutalip pentru sprijinul acordat în această deplasare”, a declarat Liviu Tramudana, purtător de cuvînt al Primăriei Constanţa.

FOTO: Cristian Cimpoeş