Municipiul Medgidia, gazda primului Campionat Mondial de Hand to Hand Fighting Juniors din România

Astăzi, 17 iunie 2017, a avut loc conferința de presă prilejuită de semnarea Protocolului de Colaborare privind organizarea, în municipiul Medgidia, a Campionatului Mondial de Hand to Hand Fighting Juniors, în perioada 7-10 septembrie 2017.

La acest eveniment au fost prezenți domnul Serghey Astakhov, Președintele Hand to Hand Sport International Federation, domnul Bogdan Neagu, Președintele Federației Române de Hand to Hand Fighting, domnul Mihăiță Filimon, vicepreședintele Federației Române de Hand to Hand Fighting și domnul Valentin Vrabie, primarul Municipiului Medgidia.

Întâlnirea a avut ca principală temă de discuție organizarea unei competiții sportive, desfășurată pentru prima oară în România, care va reuni peste 300 de participanți veniți de pe întreg mapamondul.

În cadrul Campionatului Mondial de Hand to Hand Fighting Juniors, la invitația organizatorilor, va avea loc și un Forum de Business, la care vor participa oameni de afaceri locali dar și din țările participante la campionat.

”Este o adevarată onoare pentru noi să găzduim acest eveniment sportiv de amploare mondială. Suntem interesați să promovăm municipiul Medgidia peste tot în lume. Totodată dorim să atragem investitori care să includă în planurile lor de afaceri acest municipiu deținător al unui fantastic potențial economic, social și cultural”, a afirmat edilul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.