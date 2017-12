MURFATLAR - Lucrări la reţeaua de apă, întîrziate

Primăria Murfatlar speră că va demara pînă la sfîrşitul acestui an lucrările de modernizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Siminoc şi de extindere a reţelei de canalizare în oraşul Murfatlar, proiect care a primit confirmarea pentru finanţare din partea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) şi pentru care a fost desemnată firma care va executa lucrările. Potrivit afirmaţiilor primarului oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, proiectul a fost depus în urmă cu doi ani la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi anul acesta a fost aşteptată aprobarea pentru finanţare din partea CNI. Valoarea totală a proiectului este de 1,6 milioane de euro, dintre care un milion de euro vor fi alocaţi pentru extinderea canalizării în Murfatlar, iar 600 mii euro pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Siminoc. „Sistemul cu alimentare cu apă din Siminoc datează din 1965. Conductele sînt metalice şi, din cauza vechimii, apa are o calitate ce lasă de dorit. Conductele au mai fost peticite în timp, pentru că au cedat în mai multe locuri“, a declarat Cojocaru. El a adăugat că, prin acest proiect, vor fi înlocuiţi cei cinci km de conductă ai coloanei de aducţiune, va fi construită o staţie de clorinare, un rezervor de depozitare a apei şi va fi înlocuită pompa de apă existentă cu una cu o capacitate mai mare. În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, primarul a declarat că în Murfatlar există canalizare doar în jumătate din oraş şi că prin acest proiect urmează să se extindă reţeaua în tot oraşul. El a mai spus că licitaţia pentru desemnarea firmei care a contractat lucrarea s-a desfăşurat pe 26 iunie, însă firma contractată nu a venit nici pînă acum să preia lucrările. „Ar trebui ca antreprenorul lucrărilor să semneze contractul şi apoi să înceapă elaborarea proiectului tehnic, ceea ce va mai dura aproximativ două luni. Sperăm ca, la sfîrşitul anului, să putem demara lucrările. Pînă nu se va descentraliza totul pentru ca administraţia locală să îşi poată face treaba, vom sta şi ne vom încurca unii pe alţii, administraţia locală şi cea centrală. Dacă am fi ţinut noi licitaţia, pînă acum, lucrările ar fi fost demarate de mult timp“, a mai spus Cojocaru.