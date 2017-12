Murfatlar se reorganizează prin procedura insolvenţei

Tribunalul Constanţa s-a pronunţat asupra cererii de intrare în insolvenţă a Murfatlar România, compania manifestându-şi intenţia de reorganizare. „Gradul lent de recuperare a banilor din piaţă, caracteristică generală a mediului de afaceri în această perioadă, are ca principal efect lipsa de lichidităţi, făcând dificilă achitarea datoriilor exigibile. Murfatlar România continuă strategia de dezvoltare şi extindere a activităţii comerciale pe piaţa românească, conform planurilor prestabilite, într-un mod solid şi sustenabil”, se arată într-un comunicat al companiei. Totodată, Murfatlar România vrea să dezvolte liniile de business pe care le are, mizând atât pe maturizarea reţelei Crama Murfatlar, cât şi pe lansări de produse noi. În plus, în următoarele luni, va pune în practică un nou proiect de dezvoltare a turismului viti-vinicol de podgorie. În 2011, cifra de afaceri a Murfatlar s-a ridicat la 185 milioane lei.