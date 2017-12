Muritorul de cursă lungă

În aşteptarea alegerilor prezidenţiale, care a devenit tot mai chinuitoare, Elena Udrea le recomandă pedeliştilor constănţeni să facă linişte în teritoriu. Nu este sănătos nici măcar mersul pe bicicletă, mai ales dacă scîrţîie lanţul... După cum se ştie, doamna Udrea, care are o grămadă de funcţii pe fiecare fir de păr blond, răspunde, printre altele, şi de PD-L Constanţa, organizaţie pe care, în vara anului trecut, a făcut-o terci. Acum, liniştea invocată de domnia sa este necesară pentru buna desfăşurare a campaniei electorale dedicate prezidentului, care, după ce a ignorat Constanţa pe durata mandatului său, vine aici să cerşească voturi! În ultimii ani, acoliţii prezidentului au blocat sistematic toate proiectele, obiectivele şi iniţiativele administraţiei locale. Ca să-i facă dumnealui pe plac, unii dintre ei s-au întrecut în a pune beţe în roate Primăriei Constanţa, campioană la acest capitol fiind Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului. Subit, pe Traian Băsescu l-au apucat dorul şi grija de constănţeni! Evident, din motive electorale. Şi pentru că este în criză de popularitate, ceea ce s-ar putea să transforme candidatura sa la alegerile prezidenţiale într-un adevărat dezastru, s-a gîndit că ar fi bine să le facă din nou capul mare constănţenilor! Cu excepţia vacanţelor sale estivale în confortul de la Neptun, domnului preşedinte nu i-a priit deloc Constanţa. Indicaţiile sale preţioase, recepţionate prompt în alte locuri de către cei care au urechi să audă doar ce spune el, nu au vizat niciodată judeţul nostru. Singurele apropieri de numele preşedintelui au fost rupte din contextul unor scandaluri de presă care l-au vizat direct pe fratele său. De “Ziua Marinei”, dacă îmi amintesc eu bine, preşedintele hoinărea, după cai verzi pe pereţi, prin Bucovina. Am sesizat că, în general, ziua marinarilor îi provoacă prezidentului un anumit disconfort. Fire sensibilă, cum este cazul fiecărui poet în devenire, e tentat să verse o lacrimă la căpătîiul flotei dispărute. Traian Băsescu se întoarce la Constanţa cu o strîngere de inimă. În curînd, în acest loc, i se va împlini una dintre marile sale dorinţe, care îl domină copios. Reîntoarcerea pe mare la vechea sa meserie. Îi recomand, de Anul Nou, să facă primul voiaj ca simplu muritor de cursă lungă. Şi, dacă are sînge în instalaţii, după cum pretinde la adăpostul imunităţii prezidenţiale, să preia un echipaj format din navigatori care au rămas fără loc de muncă în timpul mandatului său ca ministru al Transporturilor. Ca reper, îi recomand traseul parcurs de Toanchină, care, alături de Shogunul, s-a numărat printre protagoniştii dosarelor dedicate flotei comerciale a României. Înţeleg că domnul preşedinte vrea să-şi lanseze campania electorală la Constanţa. Pentru foarte mulţi dintre concetăţenii noştri, alegerea domniei sale, un fel de sinucidere electorală, nu are nicio semnificaţie aparte. Dimpotrivă. Poate că ar fi fost mai inspirat dacă opta pentru Botoşani, judeţ pe care, în urmă cu cîţiva ani, l-a reprezentat ca deputat în Parlamentul României. Atunci, la vremea respectivă, cînd presa continua să relateze despre jaful care a pus flota pe butuci, Traian Băsescu nu a avut curajul să candideze pentru Constanţa! De ce s-a ascuns la Botoşani de vreme ce se laudă cu meleagurile sale natale de la Basarabi? Acum, în campania electorală pentru preşedinţie, forţează porţile judeţului pe care l-a ignorat amar de vreme. Mizează pesemne pe faptul că oamenii sînt gata să treacă de la “Să trăiţi bine” la bunul simţ! Constănţenii nu au, după cum crede domnia sa, memoria atît de scurtă, încît, la comandă, să uite şi să ierte trecutul…