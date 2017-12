Murtaza, impresionat de festivitatea de retragere

HCM Constanţa a dovedit, joi seară, că valoarea este răsplătită la ţărmul mării. HCM a arătat şi din acest punct de vedere că este un brand, un club care se respectă, respectând nu numai prezentul, dar şi trecutul, iar momentul retragerii din activitate al lui Enis Murtaza stă mărturie acestui lucru. Ca la orice alt mare club din Europa, Enis Murtaza, în vârstă de 32 ani, a avut parte de un moment extrem de emoţionant, trăit la maximum de jucătorul care punea, în sezonul 1997-98, umărul la promovarea pe prima scenă a echipei care peste ani a adus la Constanţa cinci titluri naţionale. Colegii mai noi şi mai vechi nu l-au uitat, mulţumindu-i în faţa a 2.000 de spectatori prezenţi la partida de joi seară, cu Dinamo, pentru ceea ce Enis a făcut pentru clubul constănţean. Pe lângă cupa şi diploma de onoare acordate pentru întreaga activitate de conducerea HCM, coechipierii i-au făcut cadou tricoul cu numărul 6, cel cu care Murtaza a debutat la gruparea constănţeană, tricou purtând semnăturile jucătorilor, cu următorul mesaj: „Îţi mulţumim pentru tot“. „A fost un moment pe care, cu siguranţă, nu îl voi putea uita, un moment foarte emoţionant pentru mine. Cred că îmi voi da seama de importanţa acestei decizii în momentul în care nu voi mai pune mâna pe minge. Nu ştiam de surpriza pregătită de conducere, de coechipieri. Sunt mândru că am putut face parte din acest colectiv. Practic handbalul de 22 de ani şi nu regret că am luat decizia de a mă retrage, pentru că, deşi fizic, aş mai fi putut continua chiar şi doi ani, nu aş fi vrut să joc la altă formaţie. La Constanţa este tot ceea ce îmi doresc. HCM este de acum un nume important în Europa şi din acest motiv orice handbalist care ajunge aici înseamnă că are valoare. Dacă privind în urmă am vreun regret? Cel mai mare este acela că după primul sezon după promovarea în Liga Naţională, cu HC Portul Constanţa, devenită ulterior HCM, m-am accidentat serios şi am stat mai bine de un an şi jumătate pe margine. Am înţeles că există o iniţiativă a conducerii clubului de a forma o secţie de copii, iar eu mă voi ocupa de pregătirea acestora“, a declarat Murtaza, care a început handbalul la vârsta de 10 ani, la CSS 1 Constanţa, iar în cariera lui a evoluat pentru HCM Constanţa, Steaua, CSM Medgidia şi Pandurii Tg. Jiu.