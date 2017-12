Murtaza şi Popovic, noile achiziţii de la HCM

HCM Constanţa, principala candidată la titlul naţional, s-a întărit în pauza din iarnă, reuşind să-i achiziţioneze pe Enis Murtaza şi Mirko Popovic. Primul revine la formaţia de pe litoral după o pauză de şase ani şi jumătate, centrul în vîrstă de 31 de ani plecînd de formaţia de pe litoral în vara anului 2002. Între timp, Murtaza a mai trecut pe la Steaua Bucureşti, CSM Medgidia şi Pandurii Tg. Jiu, dar s-a întors în această iarnă la prima sa iubire, HCM Constanţa. “Este o mare onoare pentru mine să joc din nou pentru Constanţa şi mi-am dorim foarte mult să revin. Pentru mine este un nou început şi sper să obţinem rezultate cît mai bune”, a spus Murtaza, care a semnat contractul cu gruparea de pe litoral la începutul acestei săptămîni. Liderul Ligii Naţionale şi-a întărit şi flancul drept, după ce şi-a asigurat serviciile interului sîrb Mirko Popovic. Jucătorul în vîrstă de 25 de ani a susţinut probe în stagiul de pregătire efectuat de constănţeni în Serbia, iar evoluţiile sale din meciurile de verificare l-au mulţumit pe antrenorul Zoran Kurtes. “Ştiam că HCM Constanţa este o echipă valoroasă, care joacă an de an în cupele europene. În România se joacă handbal la nivel înalt, iar pentru mine venirea la Constanţa este un pas înainte în carieră”, a spus Popovic. “Avem doi jucători noi, Murtaza şi Popovic, şi consider că am întărit lotul cu doi jucători importanţi. Murtaza are experienţă, poate mări viteza de joc şi se înţelege bine cu pivotul, lucru foarte important pentru un centru. Popovic este un jucător solid, care joacă bine în defensivă. În plus, reprezintă o alternativă pentru Mureşan pe postul de inter dreapta şi, chiar dacă are prima şansă la titularizare, Mureşan avea nevoie de concurenţă”, a explicat Kurtes. În schimb, HCM a decis să renunţe la serviciile centrului croat Kreso Ivankovic, care a evoluat în tur pentru formaţia de pe litoral.