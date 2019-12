Music for Autism - concert caritabil

Povestea continuă şi anul acesta, al șaptelea, spun cu mândrie organizatorii, care îi invită pe constănțeni să participe, într-o atmosferă de sărbătoare, la un eveniment deosebit atât prin scopul lui, cât și prin prezența unor artiști de valoare.Pe 15 decembrie 2019, ora 19.00, doritorii sunt invitați să se bucure de muzică, bună într-o atmosferă de Crăciun, în clubul Fratelli din Constanţa.

Dorim să derulăm un eveniment cocktail-recepţie - participarea va fi pe baza unei invitaţii achiziţionate în prealabil. Invitaţii vor fi primiţi cu şampanie și așteptați un bufet pentru aperitive, un candy bar și multe obiecte confecţionate de copiii din centrele de educaţie incluzivă (globuri, felicitări). Dress code - cocktail/smart casual. Artiştii invitaţi vor fi trupa Cargo, Mihai Mărgineanu & Banda. Participanții se vor mai bucura de un concert de colinde susținut de tenorul Iulian Bratu, de la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovsky“ Constanța. Invitatul special al acestei seri, caracterizată de organizatori ca „rock-symphony Christmas“ este Cristian Hrubaru. Prețul invitației este de 130 lei/ persoană.

Organizatorii anunță că toate fondurile strânse se vor îndrepta către campania "Music for Autism", prin care își propun demararea noilor proiecte din cadrul Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă Constanţa (achiziţionarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilităţi).

Despre MUSIC FOR AUTISM

Timp de șapte ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. (Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, The Model, Zdob și Zdub, Phoenix, Provincialii etc. 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o

creștere continuă a numărului acestora. Iar dacă sistemul nu ajută, oamenii se ajută între ei! Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest foarte puternic mesaj social: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.

Biletele se pot achiziționa în fiecare zi (în afară de luni), după ora 17, din The Library, vizavi de Harta Constanței. Tel. 0725.510.000 pentru rezervări.