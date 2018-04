„Music for Autism“! Hai în Phoenix cu Viţa de Vie şi Trooper

Campania "Music for Autism" te invita sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 21:30, în Club Phoenix Constanţa, pentru o seară rock, alături de trupa Viţa de Vie şi Trooper Unplugged (Alin Dinca-Coiotul & Aurelian Dinca - Balaurul)! Invitat special Cristian Hrubaru - Rock Fm. "Nici nu am stat pe gânduri atunci atunci când a fost vorba de o colaborare atât de frumoasă. Trooper a crezut mereu în valorile umane și în puterea de a lupta pentru un vis. Nu putem decât să ne înclinăm în fața unor oameni puternici care au reușit să coloreze lumea prin muzica. Muzica unește suflete! Vă așteptăm în data de 21 aprilie 2018 în Club Phoenix Constanta”, a declarat Alin Dincă de la TROOPER, potrivit unui comunicat al organizatorilor. "E admirabil ce fac cei de la Music for Autism şi ne bucurăm să le fim alături în demersul lor", a afirmat Adrian Despot, de la Viţa de Vie, potrivit aceleiaşi surse.

Concertul din 21 aprilie 2018 va veni în sprijinul campaniei "Music for Autism", iar pe parcursul acestei zile se va inaugura sala de muzică pentru care s-au strâns fondurile din cadrul concertelor caritabile anterioare. Rezervări se pot face la Rezervări 0730 617 787.

MUSIC FOR AUTISM - 5 ani de campanie, peste 25 de artiști români

Timp de cinci ani, nume mari din industria autohtona de muzica rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. ( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imbre, The Model, Zdob și Zdub, Provincialii, etc.

Campania “Music for Autism”, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism şi alte dizabilități, proiect care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.

Nu este o boală!

Sistem. Nevoi. Acțiune. Afecțiuni. Grija. Lupta. Perseverența. Cam acestea sunt cele mai des întâlnite cuvinte atunci când se vorbește despre autism. Autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul Down.

Autismul nu este o boală, ci o tulburare de comportament, din acest motiv diagnosticul nu poate fi pus prin analize de sânge, analize ADN sau alte investigații clinice. Singurul mod prin care un medic psihiatru în pediatrie pune diagnosticul de autism este prin analizarea comportamentului copilului. Autismul înseamnă o excesivă închidere în sine, ducând la o desprindere de realitate si la o intensificare a vietii imaginative. Acest sindrom, care se observă mai adesea la baieti decât la fete (de două până la patru ori mai mult), poate să apară extrem de timpuriu, înainte de doi ani și jumatate.

1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indica o creștere continuă a numarului acestora. Iar dacă sistemul nu ajută, oamenii se ajută între ei!