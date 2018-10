„Music for Autism”: Mircea Baniciu, Dan Bitman și Marius Batu, la Constanţa

Scopul acestei campanii este să se aducă la cunoştiinţă provocările întâlnite zilnic de aceşti copii împreună cu familiile lor. În acelaşi timp, se doreşte sensibilizarea opiniei publice, conştientizarea şi informarea publicului despre aspectele acestor tulburări, de a înţelege că o persoană cu autism sau altă dizabilitate se confruntă în viaţă cu probleme legate de comunicare şi interacţiune socială, izolarea şi marginalizarea.

Beneficiarii Campaniei “Music for Autism”:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori“ Constanţa, prin inaugurarea sălii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 150 de copii diagnosticaţi cu deficienţă mintală, tulburări din spectrul autist, deficienţe asociate etc.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Delfinul“ Constanţa, prin achiziţionarea materialelor educaţionale corespunzătoare sălii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 170 de copii diagnosticaţi cu deficienţă mintală, tulburări din spectrul autist, deficienţe asociate etc.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanţa prin realizarea unui un mini laborator de patiserie-cofetărie conform standardelor U.E., cu scopul de a facilita integrarea profesională şi sociala, beneficiarii find elevii cu nevoi educative special din cadrul centrului.

Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Constanţa prin realizarea sălii de muzică pentru tinerii cu dizabilităţi, inaugurată în mai 2018 de către Viţa de Vie, Trooper şi Cristian Hrubaru.

Asociaţia de Terapii Suportive Hipoterapia Constanţa a achiziţionat doi cai pentru hipoterapie (terapia cu cai), beneficiarii fiind copii cu deficienţă psihomotorie, autism, ADHD, etc. Tot datorită acestui proiect sunt copii din cadrul asociaţiei sunt beneficiarii hipoterapiei gratuit, susţinută de campanie.

Campania Music for Autism te invită să sărbătorești 6 ani de zâmbete, lacrimi, relizări și bucurie prin cele două concerte Aniversar 6 ani Dan Bitman și Marius Batu şi Aniversar 6 ani Mircea Baniciu. Prin aceste concerte încercăm să aducem un zâmbet, să răscolim amintiri din cele mai frumoase în sufletele celor prezenţi şi să mulţumim totodată publicului care ne este mereu alături. Concertele din 25 octombrie (Dan Bitman și Marius Batu Club Phoenix) şi 1 noiembrie (Mircea Baniciu Club Doors) vor veni în sprijinul campaniei "Music for Autism", care are ca scop viitor amenajarea terenurile de sport pentru copiii cu dizabilităţi din Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Constanţa.

Campania "Music for Autism” a debutat în toamna anului 2012, la iniţiativa unei trupe constănţene, susţinută de Clubul Doors Constanţa. Timp de şase ani nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk, s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. Prin această campanie umanitară, organizatorii şi-au propus să desfăşoare o serie de evenimente de excepţie, cu scop caritabil pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi dizabilităţi asociate. Scopul campaniei "Music for Autism" este să se aducă la cunoştiinţă provocările întâlnite zilnic de copii cu dizabilităţi împreună cu familiile lor. Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.

Detalii se găsesc pe: https://www.facebook.com/MusicForAutismRomania/