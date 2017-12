Cântăreţul britanic Robbie Williams şi-a dat acordul pentru ca piesele sale să fie folosite într-un nou musical, care va prezenta viaţa şi cariera sa şi care va fi pus în scenă la Londra. Robbie Williams, care a ajuns faimos ca membru al formaţiei Take That, şi-a dat permisiunea ca melodiile sale solo să fie folosite în musical-ul al cărui titlu este încă un mister. Producătorii au început deja să facă audiţii pentru rolurile principale.

Un musical bazat pe viaţa şi cariera cântăreţului va fi cu siguranţă plin de dramatism, prezentând momentele alături de Take That, dar şi plecarea lui din formaţie, în anul 1995, care i-a adus o carieră solo de succes în care a primit mai multe premii Brit decât oricare alt artist britanic. Starul, în vârstă de 36 de ani, a trecut prin cure de dezintoxicare pentru dependenţa de alcool şi droguri, însă mariajul cu actriţa Ayda Field, care a avut loc vara trecută, a adus stabilitate în viaţa lui. „Viaţa de familie este un pic cam minunată, dacă este să fiu sincer. Stabilitate şi fericire, încep să mă obişnuiesc cu asta, era oricum de aşteptat să se întâmple la un moment dat. Viaţa e diferită. De obicei, e reprezentată de 15% tâmpenii pe care le duci după tine, cel puţin pentru mine era, însă asta a dispărut. Este grozav să fac parte dintr-o echipă”, a declarat recent Robbie Williams. În 2007, un musical bazat pe cântecele formaţiei Take That a fost jucat în toată Marea Britanie, după care a fost pus în scenă la Londra anul următor.