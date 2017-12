Musicalul „Lazarus“, co-scris de David Bowie, la Londra

"Lazarus", un nou musical co-scris de David Bowie, ce va cuprinde piese interpretate de regretatul artist, va fi prezentat și în Londra, în această toamnă, scrie BBC. Inspirat din cartea "The Man Who Fell To Earth", scrisă de Walter Tevis, în 1963, musicalul a avut premiera anul trecut, în luna noiembrie, în New York, cu doar câteva luni înainte de moartea artistului. Bowie a co-scris show-ul cu dramaturgul Enda Walsh, care a câștigat mai multe premii pentru musicalul "Once". Musicalul va fi pus în scenă la Teatrul Kings Cross, în intervalul 25 octombrie 2016 - 22 ianuarie 2017.

Reluându-și rolurile din producția originală, din New York, se întorc pe scenă Michael C. Hall, cunoscut pentru interpretarea personajului Dexter din seria omonimă, alături de Michael Esper și Sophia Anne Caruso. Producția, care urmărește povestea unui extraterestru cu înfățișare de om, ce vine pe Pământ, este regizată de Ivo van Hove, regizorul belgian de teatru care a stat în spatele aclamatei piese "A View From the Bridge", în care joacă Mark Strong. După premiera din New York, cei de la „The Guardian“ au descris piesa ca fiind "nefirească... și ciudat de intrigantă". „Rolling Stone“ a elogiat show-ul ca fiind un "ireal tur de forță".

David Bowie a fost cântăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet şi a câştigat numeroase premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii şi cunoscut pentru reinventarea periodică a stilului său, Bowie este considerat un influent inovator în muzică. David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "Space Oddity" (1969), "The Man Who Sold the World" (1970), "Ziggy Stardust" (1972), "Aladdin Sane" (1973), "Station to Station" (1976), "Let's Dance" (1983), "The Buddha of Suburbia" (1993) şi "Earthling" (1997). Albumele starului britanic s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial. Cel mai recent material discografic, al 28-lea din carieră, intitulat "Blackstar", a fost lansat pe 8 ianuarie, ziua în care artistul a împlinit vârsta de 69 de ani. Muzicianul britanic David Bowie a murit pe 10 ianuarie, după o luptă de 18 luni cu cancerul.