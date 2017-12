Musicalul ”Billy Elliot”, marele cîştigător la gala premiilor Tony

Spectacolul ”Billy Elliot: The Musical”, inspirat din filmul artistic omonim, a dominat a 63-a ediţie a premiilor Tony, fiind recompensat cu zece distincţii, duminică, în timpul galei care a avut loc la Radio City Music Hall din New York. Musicalul ”Billy Elliot”, inspirat din filmul cu acelaşi nume realizat în 2000, de regizorul Stephen Daldry, prezintă povestea unui tînăr care îşi descoperă pasiunea pentru balet, într-un orăşel de mineri din nordul Marii Britanii. Elton John, cel care le-a sugerat producătorilor ca filmul să fie adaptat pentru scenă, a compus coloana sonoră a acestei producţii. Duminică seară, ”Billy Elliot” a primit premii Tony la categoriile Cel mai bun musical, Cel mai bun actor într-un musical (David Alvarez, Trent Kowalik şi Kiril Kulish), Cel mai bun regizor de musical (Stephen Daldry), Cel mai bun actor în rol secundar (Gregory Jbara, pentru rolul tatălui lui Billy Elliot), Cea mai bună partitură muzicală, Cea mai bună scenografie, Cele mai bune lumini, Cel mai bun sunet şi Cea mai bună coregrafie. Spectacolul ”Billy Elliot” a egalat, în acest an, recordul de nominalizări la premiile Tony stabilit, în 2001, de musicalul ”The Producers” - 15. ”The Producers” a cîştigat în acel an 12 premii Tony, stabilind un nou record. Totodată, ”Billy Elliot” a împărţit trofeul pentru Cea mai bună orchestraţie cu spectacolul ”Next to Normal”.

Alice Ripley a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un musical, pentru rolul din spectacolul ”Next to Normal”, în care interpretează o soţie care trăieşte într-o suburbie americană şi suferă de tulburare bipolară. Producţia ”Hair”, o nouă adaptare a celebrului spectacol din 1960, a cîştigat premiul Tony pentru cea mai bună readaptare a unui musical. De asemenea, spectacolul ”God of Carnage”, cu James Gandolfini, Marcia Gay Harden, Hope Davis şi Jeff Daniels, a primit premii Tony la categoriile Cea mai bună piesă de teatru, Cea bună regie pentru o piesă de teatru şi Cea mai bună actriţă într-o piesă de teatru (Marcia Gay Harden). Liza Minnelli s-a impus la categoria Cel mai bun eveniment teatral special, pentru ”Liza\'s at the Palace”, un tribut muzical adus spectacolelor din anii \'40 pe care le susţinea naşa ei, Kay Thompson. Actriţa britanică Angela Lansbury, în vîrstă de 83 de ani, a primit cel de-al cincilea premiu Tony din cariera sa, fiind desemnată Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru evoluţia ei din spectacolul ”Blithe Spirit”. Ea a egalat astfel recordul de premii Tony cîştigate de o actriţă, stabilit de Julie Harris. Actorul Geoffrey Rush, deţinător al unui premiu Oscar, un veteran al scenei teatrale în Australia lui natală, a debutat pe Broadway, anul acesta şi a fost desemnat Cel mai bun actor, pentru evoluţia sa din piesa de teatru ”Exit the King”.

Acordate de American Theatre Wing şi de League of American Theatres and Producers, premiile Tony au fost create în 1947, în memoria Antoinettei (Tony) Perry, preşedinta American Theatre Wing în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Din 1978, premiile Tony sînt difuzate de postul de televiziune CBS. Aproximativ 750 de specialişti din industria teatrului - actori, regizori, jurnalişti - votează cîştigătorii premiilor Tony. Reprezentanţii Broadway League au declarat că cele 39 de teatre din faimosul district newyorkez contribuie, anual, cu 5,1 miliarde de dolari la economia New York-ului şi asigură 44.000 de locuri de muncă.