Musicalul ”Spider-Man” va avea premiera în ianuarie

Musicalul ”Spider-Man: Turn Off the Dark”, pe melodiile compuse de Bono şi The Edge de la U2, va avea premiera în ianuarie 2011, după ce producătorii de pe Broadway au investit în acest spectacol nu mai puţin de 65 de milioane de dolari. Regizat de Julie Taymor, care şi-a legat numele şi de ”Lion King”, musicalul a avut, în sfârşit, prima reprezentanţie, după mai multe întârzieri cauzate de diferite probleme tehnice şi de accidentarea unora dintre dansatori. A fost, de fapt, o repetiţie generală, fără public, la Foxwoods Theatre din New York, la care Bono a fost în sală şi a discutat în repetate rânduri cu Taymor despre îndrăzneaţa montare. La spectacol au asistat şi inspectori de la Departamentul de Muncă din New York, care au dat undă verde celor 27 de scene în care dansatorii zboară, la propriu, pe scenă. Aprobările erau necesare pentru respectarea legislaţiei cu privire la accidentele de muncă.