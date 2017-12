Musulmanii din Mangalia, chemaţi la rugăciune din „Esmahan Sultan”

O lume într-o bijuterie arhitecturală. Minune a culturii musulmane, dar şi cea mai veche moschee construită închinătorilor lui Allah pe teritoriul Dobrogei, “Esmahan Sultan” din Mangalia îşi retrăieşte perioada de glorie. Moscheea construită tocmai în 1525 din dragostea neţărmurită pe care Esma Han, fiica sultanului Selim al II-lea şi, totodată, nepoată a împăratului Soliman Magnificul, o avea pentru Allah, a intrat în cel mai amplu program de reabilitare din istoria sa. În afară de cei opt specialişti turci în restaurarea monumentelor, alţi 34 ingineri, arhitecţi, proiectanţi şi muncitori români au lucrat la înlocuirea acoperişului, refacerea tencuielii şi readucerea minaretului la starea iniţială. “Au fost foarte multe eforturi pentru lucrările de consolidare şi restaurare pentru ca ansamblul să fie dus la bun sfîrşit. Sîntem bucuroşi pentru că cele cîteva sute de familii de turci şi tătari din Mangalia au de acum un loc de cult adevărat în care se pot închina marelui Allah”, a declarat ieri, la ceremonia de inaugurare a moscheii “Esmahan Sultan”, şeful Cultului Musulman din România, Muftiul Iusuf Muurat. Prezent la eveniment, primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, a susţinut că municipalitatea va face eforturi intense pentru a reintroduce moscheea în circuitul turistic al oraşului. “Este regretabil că cel mai vechi edificiu religios islamic de pe teritoriul României nu a beneficiat de sprijinul municipalităţii. Totuşi, noua echipă care a venit la conducerea oraşului se va implica activ în sprijinirea comunităţii, mai ales că vom construi cluburi destinate musulmanilor. Nu trebuie să uităm că moscheea Esmahan Sultan trebuie să devină o atracţie turistică importantă în Mangalia”, a declarat Tusac. Pentru a readuce la viaţă această operă de artă islamică, reprezentativă prin puterea, dar şi fragilitatea stilului maur, atît de răspîndit din Cordoba pînă în Grenada şi Sevilla, a fost nevoie de nu mai puţin de un an de eforturi titanice. Costurile lucrării au fost suportate în totalitate de omul de afaceri turc Capa Tunc, acesta fiind şi el prezent la ceremonia de inaugurare a moscheii. „Au fost investiţii de peste 700.000 de euro, dar nu banii au contat în readucerea lăcaşului de cult la starea sa iniţială. Am făcut acest gest pentru toţi credincioşii noştri din Dobrogea, pentru că este absolut normal ca aceştia să aibă un lăcaş de cult pe placul lui Allah”, a declarat Capa Tunc. Deşi din minaretul lăcaşului de cult nu a fost deocamdată auzită chemarea Allah Akbhar (Allah este mare - n.r.), prin care hogea aduce credincioşii la rugăciune, oficialităţile turce cred că musulmanii din Mangalia au de acum toate motivele să meargă la slujbe. “Acest proiect are o semnificaţie aparte pentru comunitatea musulmană din Mangalia. Meritul aparţine în totalitate finanţatorului lucrărilor, oamenilor politici şi celor care s-au implicat în această acţiune”, a afirmat ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Ayşe Siniroglu.