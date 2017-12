Musulmanii segregaţi de societatea franceză formează adevărate mini-state islamiste

Masacrul comis ierila Paris de către terorişti autoproclamaţi Al-Qaida a fost posibil pe fundalul unei cedări treptate către islamişti, bloc cu bloc, a controlului asupra cartierelor majoritar musulmane, scrie ziarul american The Washington Times (WT) în ediţia electronică. Franţa are cea mai importantă populaţie de musulmani din Europa, dintre care unii vorbesc în mod deschis despre ajungerea la conducerea ţării într-o bună zi şi despre înlocuirea sistemului legal occidental cu sharia. "Situaţia a scăpat de sub control, iar acest lucru este ireversibil", declară pentru ziar Soeren Kern, un analist de la Institutul Gatestone, autorul unui raport anual despre "Islamizarea Franţei". "Islamul face parte permanent, acum, din Franţa", apreciază el, iar"viitorul pare foarte sumbru". "Problema este că mulţi dintre aceşti musulmani din generaţia tânără nu se integrează în societatea franceză. Deşi sunt cetăţeni francezi, ei nu au un viitor în societatea franceză, cu adevărat. Se simt foarte alienaţi de Franţa. De aceea este islamul radical atât de atractiv, pentru că le dă un sens vieţii", continuă el. Parisul şi alte oraşe - în pofida faptului că nu s-au transformat întru totul într-un refugiu pentru agenţi operativi Al-Qaida - au devenit, în ultimul deceniu, nişte "locuri fertile pentru musulmani extremişti". Conducătorii oraşelor au permis unor adevărate mini-state islamice virtuale să prospere, în timp ce musulmanii câştigă putere pentru a guverna în felul lor. "Există zone interzise nu doar la Paris, ci în întreaga Franţă, în care ei deţin efectiv controlul", declară pentru WT Robert Spencer, conducătorul JihadWatch.org, o organizaţie care monitorizează extremişti musulmani. "Ei operează în impunitate, aparent siguri că autorităţile nu pot sau nu vor acţiona în mod decisiv pentru a-i opri", subliniază el, adăugând că, "odată cu denegarea generală şi acoperirea motivului clar al atacului de la Charlie Hebdo, ei au motive întemeiate să gândească aşa".