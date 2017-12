Mutilarea limbii române, sport naţional!

Politica distructivă dusă de guvernanţi de-a lungul anilor, dezinteresul tot mai mare manifestat de elevi faţă de Educaţie, neimplicarea cadrelor didactice, prost plătite, în actul educaţional, acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care, în prezent, sistemul de învăţământ din România este pe punctul de-a se prăbuşi iremediabil. Dacă rezultatele evaluărilor naţionale au scos abia în acest an la iveală carenţele elevilor români, testările realizate de instituţii europene au tras un semnal de alarmă în acest sens cu mult înainte. La mijlocul lunii aprilie, Comisia Europeană a făcut public Raportul pe Educaţie, care reflectă starea învăţământului în UE. Potrivit acestuia, România se confruntă cu un număr ridicat de persoane care scriu şi citesc cu dificultate, sau care nu înţeleg textul citit, procentul fiind de 40% în 2009, faţă de media UE de 17%. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din populaţia ţării este semianalfabetă. În aceste condiţii, „perlele” candidaţilor care au susţinut proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat nu ar mai trebui să mire pe nimeni. Şi totuşi, lucrări care conţin afirmaţii precum „Trăsături ale genului epic: blondă, 60-90-60, ochi albaştri - frumos gen epic” nu pot decât să şocheze. La fel de greu de „înghiţit” este şi lucrarea candidatului care a găsit de cuviinţă să inventeze un nou cuvânt – „dinioară” – pe care l-a şi declinat – „o dinioară, două diniori”. Nici descrierea conflictului din nuvela „Moara cu noroc” nu a fost o cerinţă uşoară, unul din candidaţi demonstrând că locul lui este în clasa a IV-a şi că nu poate avea pretenţia de-a se numi absolvent al clasei a XII-a: „Cârciumarul Ghiţă creştea nişte porci şi Sămădăul înalt, rău şi cu ochii verzui, alţi porci. Când s-au întâlnit, s-au încăierat porcii şi bărbaţii eroi s-au lovit şi ei până au căzut laţi lângă hanul cu noroc”.

ZIUA LIMBII ROMÂNE Dacă pentru elevii români mutilarea limbii materne a devenit un sport naţional, în Republica Moldova, pe 31 august este sărbătorită Ziua Limbii Române, eveniment care a fost celebrat, în acest an, şi în România. „Această sărbătoare a limbii române dovedeşte că nu are graniţe şi că ea constituie un factor esenţial pentru unitatea şi pentru cultura română”, a spus academicianul Eugen Simion, adăugând că limba română este un factor esenţial al identităţii noastre naţionale. Începând cu 31 august 1989, dată la care a fost legiferată revenirea la scrierea în grafie latină, în Basarabia se sărbătoreşte anual Ziua Limbii Române, ca sărbătoare naţională, printr-o serie de evenimente culturale (concerte, expoziţii de fotografii, conferinţe etc.). Anul acesta, 166 de parlamentari din România au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române, care ar urma să fie marcată de autorităţile publice din România şi de reprezentanţele diplomatice din străinătate prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative şi artistice cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate limbii române.

11 CANDIDAŢI ELIMINAŢI Ieri, candidaţii la examenul de bacalaureat au susţinut proba scrisă obligatorie a profilului, aceştia fiind testaţi la disciplinele matematică şi istorie. Bine pregătiţi sau nu, o parte dintre candidaţi au impresionat negativ prin ţinuta aleasă, potrivită mai mult unei nopţi în club sau unei plimbări pe plajă decât prezentării la un examen care le va decide viitorul. În timp ce absolvenţii clasei a XII-a se luptau cu subiectele, afară, însoţitorii îi aşteptau cu „sufletul la gură”, nerăbdători să afle cum s-au descurcat. „O să-mi dau seama după faţă dacă a făcut sau nu ceva”, spunea îngrijorată o mămică. „Lasă că o să fie bine, o să vedeţi” se încurajau părinţii între ei. La urma urmei, picarea Bac-ului „nu este un capăt de ţară”. La nivelul judeţului Constanţa, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, s-au înscris 1.940 candidaţi (1.913 la matematică şi 27 la istorie). „Opt candidaţi de la centrul de examinare Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa şi trei candidaţi de la centrul de examinare de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa au fost eliminaţi pentru că au încercat să fraudeze examenul”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, prof. Gabriela Costea. Pe lângă aceştia, au absentat 515 candidaţi.