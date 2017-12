Mutilată cu ulei încins

O femeie din localitatea constănţeană Medgidia a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa după ce bărbatul de care a divorţat în timp ce acesta era încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă i-a aruncat ulei încins pe faţă. „Am încercat să le ofer copiilor un trai mai bun. Mi-am refăcut viaţa, dar nu am putut să scap de el. După ce am dus copiii la şcoală, când m-am întors, l-am găsit în casă. Era la aragaz şi a zis că face ceva de mâncare. Când uleiul s-a încins, mi l-a aruncat pe faţă“, a declarat Rica Dragomir, victima fostului soţ. Rudele, dar şi actualul soţ al victimei spun că agresorul, Selatin Amiş, a început să le facă probleme din prima zi în care a fost eliberat din penitenciar. „A intrat peste noi în casă şi m-a lovit cu un pumnal. Ne este frică de el! Am ajuns să dormim cu bâtele sub pernă“, a spus Ionuţ Aftanache, actualul soţ al femeii. Victima este internată în Clinica de Chirurgie Plastică – Arşi cu diagnosticul de arsuri de gradele II şi III pe faţă şi mâini. Agresorul a dispărut şi este de negăsit. „Am mai primit sesizări din partea familiei, însă nu am reuşit să îl găsim pe agresor. El este cercetat acum pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală gravă“, a declarat cms. şef Vasile Dăogaru, şeful Poliţiei Medgidia. Până când agresorul nu va fi prins, fiica în vârstă de zece ani a victimei a fost dusă la o rudă, de frică ca bărbatul să nu dea foc la casă aşa cum a mai făcut în urmă cu câţiva ani.