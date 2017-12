Mutu, depăşit de Fontana în topul cel mai buni jucători din Serie A

Atacantul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, a fost depăşit de portarul formaţiei US Palermo, Alberto Fontana, în topul cel mai buni jucători din Serie A, în urma mediei notelor în principalele publicaţii din Italia, a anunţat, miercuri, site-ul postului de televiziune Rai Uno. Mutu are o medie a notelor de 6,69, în timp ce Fontana, în vîrstă de 39 de ani, are o medie de 6,73. După disputarea a zece etape, internaţionalul român conduce în topul stranierilor şi este inclus în echipa campionatului italian. Fundaşul formaţiei AS Roma, Cristian Chivu, se află pe locul 11 în topul celor mai buni stranieri ai rundei a 10-a, cu o medie a notelor de 6,56.