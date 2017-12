Mutu, pe “lista neagră” a lui Răzvan Lucescu

Casa Fotbalului din Bucureşti a găzduit ieri o şedinţă a Comitetului Executiv al Federaţiei Romane de Fotbal (FRF), în care a fost analizată activitatea loturilor naţionale de seniori, tineret şi juniori. Toată atenţia a fost captată de evenimentele de la prima reprezentativă, selecţionerul Răzvan Lucescu prezentând primul bilanţ de la numirea pe banca tehnică a tricolorilor. Cel mai arzător subiect al şedinţei l-a reprezentat situaţia lui Adrian Mutu, ameninţat cu neconvocarea la Naţională din cauza atitudinii din meciul cu Serbia, de la Belgrad, dar şi a vieţii extrasportive extrem de agitate. Selecţionerul s-a ferit totuşi să dea un anunţ oficial, lăsând însă de înţeles că nu va mai apela la serviciile lui Mutu. “Mutu este un jucător care aparţine unui club. Eu sunt antrenor la echipa naţională şi nu am cum să dau afară fotbalişti. Convoc sau nu convoc, doar atât. Am constatat că am avut patru convocări până acum, iar la trei lucrurile au decurs foarte bine, la una mai puţin. În momentul în care doi-trei jucători au renunţat la ideea de a se mai sacrifica pentru echipă, toate ies aşa cum s-a întâmplat la Belgrad”, a explicat Răzvan Lucescu. În schimb, surse din cadrul federaţiei au dezvăluit că atât Mutu, cât şi Adrian Cristea nu vor mai fi convocaţi la naţională în mandatul lui Răzvan Lucescu: “Plecarea lui Mutu la Novi Sad, imediat după jocul cu Serbia, fără a-l anunţa pe selecţioner şi numeroasele apariţii din presa de scandal l-au deranjat foarte tare pe Răzvan Lucescu. El este decis să nu mai tolereze o astfel de atitudine la echipa naţională şi să sancţioneze astfel de acte, mergând chiar până la neconvocare”.