Mutu şi Tamaş, excluşi definitiv de la Naţională

Meciul cu modesta reprezentativă a statului San Marino a tulburat apele în tabăra naţionalei României. Nu din cauza jocului sau a rezultatului, doar 1-0 pentru tricolori, gol Herea, în min. 72, ci din cauza comportamentului vedetelor Adrian Mutu şi Gabi Tamaş. Cei doi au întârziat nemotivat luni seară (n.r. - nu marţi seară, cum s-a anunţat iniţial), ajungând în cantonamentul tricolorilor abia în jurul miezului nopţii, motiv pentru selecţionerul Victor Piţurcă a luat decizia de a nu-i folosi cu San Marino. La conferinţa de la finalul partidei de miercuri, Piţurcă a şocat asistenţa, anunţând că Mutu şi Tamaş au fost excluşi definitiv de la echipa naţională.

„S-a întâmplat un eveniment mai neplăcut. Cei doi au părăsit cantonamentul luni seară. Unde au fost şi ce au făcut este mai puţin important, însă decizia este în momentul de faţă că nu vor mai fi convocaţi la echipa naţională. Sunt eliminaţi definitiv de la echipa naţională. Regulile sunt stricte la mine. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Am pierdut doi jucători valoroşi, dar viitorul nu se poate decide în aceste condiţii”, a spus selecţionerul, adăugând că nu va reveni asupra deciziei nici dacă va exista o perioadă de criză: „Credeţi că o echipă stă în unul sau doi jucători? Şi dacă vom pierde, vom pierde pe mâna altor jucători, care sunt profesionişti. Nu s-a respectat programul echipei naţionale, ne-am despărţit şi cu asta basta. Aici nu este vorba de scuze. Când ajungi la echipa naţională trebuie să fii profesionist sută la sută. Nu am ştiut luni seară, am aflat abia marţi după antrenament. Dacă voi mai apela vreodată la ei, voi apela doar atunci când echipa va avea rezultate. Eu nu am nevoie de salvatori”. Decizia lui Piţurcă a fost susţinută de preşedintele FRF, Mircea Sandu, care i-a dat dreptate selecţionerului: „Piţurcă, în momentul în care a semnat contractul, a căpătat puteri depline pentru reformarea echipei naţionale în toate direcţiile, de la disciplină până la tehnico-tactic. În afară de asta, mai este un proiect larg care se intitulează reformarea tehnică a fotbalului românesc”.