În ultima vreme, mutulică s-a implementat singur în peisajul estival, chiar dacă, în discursurile sale lungi şi dese, susţine cu tărie că lui nu-i place să fie un simplu figurant. De când avem un preşedinte jucător, pe cartea de muncă, pentru că, în realitate, totul este un vax total, politicienii freacă menta în joc de glezne şi figuri, cu câte două ture de stadion. În acest evantai exotic, mutulică seamănă cu un turist uitat pe plajă, pauză, sub efectul unei profunde insolaţii. S-au văzut, de-a lungul anilor, numeroase situaţii în care, din cauza excesului de raze solare, unii au căpătat dureri de cap. Surprinzător, există şi efecte colaterale. Din cauza măsurilor aberante luate de mutulică, cetăţenii patriei, sărmanii, au dat în bâlbâială, cu toate că toţi stau la umbra sărăciei, singura sursă la care se expun. Mutulică şi-a mai schimbat din obiceiuri. De când s-a bronzat la coasă, supravieţuind lucrărilor agricole de sezon, s-a fript pe spate. Noi ne-am fript peste tot! Pentru ameliorare, se dă cu tot felul de creme, imitând ritualul celor de pe plajă. Pentru că i-au intrat cremele în cap, cu fumuri cu tot, se prezintă opiniei publice ca fiind… uns cu toate alifiile. Cu alte cuvinte, este şmecher! Ne-am săturat de atâţia şmecheri! Prea mulţi şmecheri pentru ţărişoara asta împovărată de datorii! Ţara geme şi mutulică se unge cu alifii! Înainte, dacă vă aduceţi aminte de acest personaj, mutulică stătea în banca lui. Când ne aflam în faza descrierilor şi a comentariilor de tot felul, obişnuiam să spunem diverse vorbe de duh despre el. Citez: “Mutul tace şi le face!” Acum, de necrezut, am ajuns să-l alintăm, prezentându-l drept mutulică. Până să fie promovat mare şef pe ţară, mutulică deborda de cumpătare şi de bun simţ. Profund legat de şcoala primară, stătea cuminte în banca lui. Era de-a dreptul emoţionant de tandru şi de dulce. Te uitai în ochii lui şi nu ştiai ce pune la cale. De aceea, la apariţiile sale în partid, ca şef ce era peste activişti, toată lumea îl privea cu o anumită curiozitate. Se ştia că mutul tace şi le face. Pe urmă, de la el, în ipostaza de mutulică, s-a aşteptat totul, dar nu s-a obţinut nimic. Funcţiile primite în dar, când călugăr la partid, când figurant la sfatul ţării, l-au schimbat profund. În primul rând, mutulică nu mai face nimic! Tace şi nu face! Când este întrebat de ce nu face, dumnealui tace! Chiar şi atunci când ţara stă întinsă pe targă… După atâta alifie, a crescut tupeul în el. De tăcut, precizez, tace doar când trebuie să dea socoteală pentru halul fără de hal în care am ajuns… În rest, vorbeşte de dimineaţa până seara! Uneori, când îl vezi cum se strofoacă, te rogi să nu-şi înghită limba, pe care adeseori o foloseşte pe post de arătător. Din punct de vedere al etichetei personale, mutulică nu mai corespunde semnalmentelor clasice. Doar vorbeşte şi nu face nimic! Şi-a schimbat stilul de viaţă şi modul de abordare. Când tace, ca în vremurile lui bune, pune ceva la cale… Trăiască noile taxe şi impozite din patria noastră! Uraaaaa…