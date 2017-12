Muzeu al muzicii afro-americane, construit în Nashville

Un muzeu dedicat muzicii afro-americane, care va omagia contribuţia adusă de muzicienii Jimi Hendrix şi Marvin Gaye culturii pop, va fi construit în Nashville, în statul Tennessee. Construcţia muzeului naţional al muzicii afro-americane va debuta la începutul anului 2015, iar proiectul va include lucrări ale artiştilor locali Frank Howard, Jimmy Church şi Marion James. Planurile de dezvoltare au început în anul 2000, iar iniţiatorii proiectului, în valoare de 25 de milioane de dolari, aşteaptă cu nerăbdare începerea construcţiei. ”Cred că există un mare interes şi o cerere pentru acest tip de muzeu, iar locul în care va fi amplasat - vechiul centru de congrese din Nashville - reprezintă o zonă plină de viaţă a centrului nostru”, a declarat primarul oraşului, Karl Dean.

Protagonist al legendarului concert de la Woodstock din august 1969, Jimi Hendrix, născut pe 27 noiembrie 1942, este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti din istoria muzicii rock. Stilul său, nou la acea vreme, de a cânta la chitara electrică a influenţat majoritatea chitariştilor moderni. Din cauza vieţii dezordonate, Jimi Hendrix a lăsat în urma lui puţine înregistrări de calitate, multe dintre discurile sale care circulă pe piaţă fiind piratate din concerte. Jimi Hendrix a decedat în 1970, în urma unei supradoze de somnifere în combinaţie cu alcool. În 2003, a fost numit de revista ”Rolling Stone” cel mai mare chitarist al tuturor timpurilor.

Muzicianul american Marvin Gaye (1939 - 1984) a debutat alături de grupul de doo-wop The Moonglows, la sfârşitul anilor '50, urmând apoi o carieră solo. Datorită unei serii de hituri precum ”How Sweet It Is (To Be Loved by You)”, ”I Heard It Through the Grapevine” şi duetelor cu Mary Wells şi Tammi Terrell, a fost numit ”prinţul Motown” sau ”prinţul muzicii soul”.