Muzeul 11 Septembrie din New York a fost vizitat de 2,7 milioane de oameni într-un an

Aproximativ 2,7 milioane de persoane au vizitat Muzeul 11 Septembrie din New York de la inaugurarea sa, în urmă cu exact un an. Conducerea instituției a anunțat că vizitatorii au venit din toate statele americane și din 150 de țări. Cu titlu de comparație, Metropolitan Museum, cel mai vizitat muzeu din New York, a avut anul trecut 6,2 milioane de vizitatori, iar MoMA, muzeul de artă modernă, 3 milioane. La Statuia Libertății, una din principalele atracții ale orașului, au fost circa 4,2 milioane de oameni în același interval de timp. Muzeul 11 Septembrie, deschis în 15 mai 2014 pentru familiile victimelor și din 21 mai 2015 pentru publicul larg, a fost vizitat și de președintele american, Barack Obama, de Prințul William al Marii Britanii și soția lui, Catherine, de premierul indian, Narendra Modi, și cel australian, Tony Abbott.