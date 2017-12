Muzeul „Axiopolis” are nevoie de mai mult spaţiu

În 2006, la Cernavodă era inaugurat Muzeul de Istorie „Axiopolis”. Pentru comunitatea locală, obiectivul a fost privit drept o mare realizare. Şi pe bună dreptate, având în vedere faptul că urbea are o istorie încărcată. Numai că sediul unde funcţionează muzeul a devenit neîncăpător pentru bogăţiile zonei. „Avem numeroase vestigii de expus. De la cele care atestă începuturile aşezării până la dovezi ale epocii moderne. Din păcate, actualul spaţiu al muzeului este mult prea mic. Aşa că am făcut demersurile pentru preluarea unui imobil al Garnizoanei Cernavodă, care se află în imediata vecinătate a muzeului”, a spus primarul Gheorghe Hânsă. El a adăugat că, în timp, muzeul îşi va îmbogăţi patrimoniul şi va putea să arate locuitorilor oraşului, dar şi turiştilor importanţa istorică a acestor meleaguri. Edilul a afirmat că este hotărât să facă orice pentru a scoate localitatea şi împrejurimile din anonimat. „În principal, noi suntem cunoscuţi în lume datorită prezenţei pe teritoriul nostru a Centralei Nucleare Electrice. Este important acest lucru, dar nu este de ajuns, pentru că oraşul are şi o însemnătate istorică. Având aceste coordonate, nu ne rămâne decât să atragem turiştii. Şi atunci, putem face acest lucru doar printr-o promovare intensă”, a spus primarul Gheorghe Hânsă.