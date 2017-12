Muzica celor de la Red Hot Chili Peppers la Constanța, în Club Doors!

Aceleași costume, același setlist și același stil de a cânta – Red Hot Chili Peppers by Organi’c aduce muzica RHCP și în România și vă arată cum e să reintepretezi într-un mod cât mai fidel și energic muzica unei trupe care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume! Deci, „The biggest RHCP tribute in the world“ at Doors Club!

Când? Sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 20:00, Doors Club îți oferă ocazia să te întâlnești cu cea mai de succes trupă tribut Red Hot Chili Peppers by Organi’c din Brazilia.

Prețul biletelor este 30 de lei (prepay) și 35 de lei la intrare. Info și rezervări la tel.: 0763661622