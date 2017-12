Muzică, dans și sport la Constanța, de Ziua Internațională Antidrog

În 26 iunie se sărbătorește Ziua Internațională împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri. În preambulul acestei sărbători, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa (CRPECA) organizează duminică, 25 iunie, de la ora 10.00, în Parcul Tăbăcărie, un eveniment multidisciplinar, de conștientizare a pericolului consumului de droguri. Pe aleile pietonale din zona hotelului Zodiac, grupurile de copii „Euritmic” și „Miracol”, din cadrul Clubului Copiilor Sector 6, vor încânta audienţa cu un program artistic de muzică și dans, finalizat cu un static mob. În paralel, reprezentanții unui cunoscut magazin de echipamente sportive din Constanța îndeamnă la mişcare şi provoacă trecătorii să înceapă ziua cu un antrenament de yoga, continuat cu jocuri de mini-fotbal, volei și baschet, sub îndrumarea echipelor de profesioniști. Pe toată durata evenimentului, care se va derula în intervalul orar 10.00 - 17.00, echipa CRPECA Constanţa şi voluntarii antidrog vor interacţiona cu tinerii, părinţii şi bunicii prezenţi în parc, pe care îi aşteaptă la standul informativ pentru discuţii legate de problematica drogurilor.

Începând din 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) se marchează Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, ca expresie a determinării ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivului de a avea o societate internaţională fără consum abuziv de droguri. An de an, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) este promotorul campaniei internaţionale de sensibilizare privind provocarea majoră pe care drogurile ilicite o reprezintă pentru societate în ansamblu şi încurajează derularea, în lumea întreagă, a cât mai multor activităţi de atenţionare cu privire la acest fenomen. Tema UNODC pentru Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri de anul acesta are ca mesaj: „Întâi ASCULTĂ! Ascultându-i pe copii şi tineri, realizezi un prim pas pentru a-i creşte sănătos şi în siguranţă”.