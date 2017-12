Muzică de balet compusă de Paul McCartney

Primul balet compus de muzicianul britanic Paul McCartney va fi lansat în 2012, de casa de discuri Decca, aceeaşi care, în urmă cu 40 de ani, refuza un contract cu The Beatles, pe motiv că ”trupele cu chitare sunt pe cale de dispariţie”. Intitulat ”Ocean\'s Kingdom”, baletul va avea premiera oficială luna viitoare, însă albumul cu muzica va apărea pe piaţă în octombrie 2012. Paul McCartney şi-a propus să compună muzica pentru un balet după ce l-a întâlnit, anul trecut, pe şeful New York City Ballet. Fostul component al legendarei trupe The Beatles a dezvăluit că tema baletului scris de el este o poveste de dragoste.

Paul McCartney a mai lansat, printre altele, câteva albume cu muzică clasică, ultimul fiind ”Ecce Cor Meum” din 2006. În 1962, după ce i-a refuzat pe cei de la The Beatles, casa de discuri Decca a încheiat un contract cu trupa Tremeloes, care nu s-a bucurat însă nici pe departe de succesul lui Paul McCartney şi al colegilor lui.