Muzică de Crăciun și caritate, la Colegiul de Arte

Magia sărbătorilor aduce un strop de bucurie și în sufletele persoanelor defavorizate, iar totul se întâmplă atunci când oamenii de bine se unesc și oferă o mână de ajutor semenilor. Rotary Club Constanța și Rotary Club Cetate Tomis au organizat, vineri seară, în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, un eveniment special de sărbători. Concertul de Crăciun a fost susținut de Orchestra de Cameră „Collegium Musicum Regina Maria”, sub bagheta dirijorului constănțean Tănase Garciu, solistă la vioară fiind Diana Iuga. Din program au făcut parte lucrări de Mozart - Serenada Nocturnă nr. 6 și Vivaldi - Iarna (partea a II-a). Cu această ocazie, 80 de copii defavorizați au primit daruri de Crăciun în urma unei strângeri de fonduri.

„Dorim să realizăm un precedent, o adevărată tradiție cu scop caritativ. Se strâng fonduri pentru ajutorarea mai multor copii. 40 de copii sunt din Canlia, Coslugea, Cuiugiuc și Garvăn din sudul Dobrogei și alți 40 de copii de la Centrul de Plasament Traian din Constanța”, a declarat președintele Rotary Club Constanța, Florentina Enescu. „Fiecare dintre cele două cluburi au astfel grijă de câte 40 de copii. Noi îi ajutăm pe cei de la Centrul Traian, în acest an, iar anul trecut, am fost și la Centrul de zi din Agigea. Anul trecut ne-am dus la Centrul Traian cu daruri și am făcut acolo un spectacol. Nu putem aduce copii de la Centrul Traian la spectacol, pentru că sunt cu dizabilități, iar ceilalți sunt la o sută de kilometri distanță, dar sprijinul nostru va ajunge la ei în pragul Crăciunului”, a declarat și președintele Rotary Club „Cetatea Tomis”, Anca Stănescu.