"Muzica latino este la fel ca prima mea dragoste; n-o voi uita niciodată!"

S-a lansat pe piaţa muzicală românească cîntînd ritmuri latino, pline de viaţă. În prezent, Paul Surugiu, alias Fuego, a îmbrăţişat folclorul, alături de marea doamnă a muzicii populare, Irina Loghin. Aflat pe litoral, Fuego a vorbit, în exclusivitate pentru cotidianul "Telegraf", despre cariera, dar şi despre viaţa sa personală.

Reporter: Cum vă simţiţi acum, după ce s-a scris o carte despre dvs?

Fuego: Este un roman, nu o biografie. Personajul principal sînt eu, prietena mea, Ana şi toţi prietenii pe care i-am cunoscut pe parcursul vieţii, pînă la 30 de ani. Este un roman scris de Dora Alina Romanescu, o scriitoare din Mangalia, care a reuşit să mă descrie exact aşa cum sînt eu. Am stat cu dînsa cred că aprox. o lună şi jumătate, veneam în Constanţa la două săptămîni şi de fiecare dată îi povesteam momente din viaţa mea. Tema cărţii este extraordinar de frumoasă.

Rep.: Cum aţi ajuns să treceţi de la muzică latino la folclor?

F.: Cred că este o combinaţie greu de explicat... Am început cu muzică latino, iar acum, mi-aş dori să mă ştie toată lumea cu numele de Paul Surugiu, în nici un caz cu numele de Fuego, pentru că nu mai are... treabă Fuego cu folclorul, chiar dacă m-am lansat cu un alt gen de muzică. Este foarte greu, acum, după 12 - 13 ani de activitate, să îţi schimbi numele de scenă. Eu rămîn Fuego, aşa cum sînt eu, care ştie să cînte şi muzică populară, şi muzică latino, muzică de dragoste, dar şi colinde. În urmă cu trei ani am avut chiar un recital de romanţe, din repertoriul Ilenei Sărăroiu, cu orchestra Argeşului din Piteşti. Biletele s-au vîndut cu două săptămîni înainte, nimeni nu ştia cum voi cînta romanţe. Nu mi-a fost uşor să trec la folclor, dar am ascultat foarte mult cîntec popular, Maria Lătăreţu, Ioana Radu, Irina Loghin. M-am documentat înainte să fac acest pas, cred că vocea mea, timbrul meu vocal se potriveşte şi cu muzica populară.

Rep.: Cum aţi ajuns să cîntaţi alături de Irina Loghin?

F.: Irina Loghin rămîne părintele meu spiritual şi cred că, aşa cum spunea dumneaei, prin mine îşi împlineşte visele, şi-ar fi dorit să cînte mult timp de acum înainte. Irina Loghin are o carieră de peste 45 de ani de activitate, este respectată de toată lumea şi mi-aş dori din tot sufletul să ajung şi eu la 30 de ani de activitate. Este foarte greu, nu mai sînt vremurile care erau altădată, cînd era puţin mai uşor. Astăzi, vin foarte mulţi artişti după tine. Viaţa se schimbă, moda se schimbă, stilul de muzică se schimbă. Întîlnirea mea cu Irina a fost un vis împlinit şi nu regret nicio clipă că am făcut proiectul "Mama & fiul", apoi a urmat, anul acesta, al doilea album, "Valurile vieţii". Am lansat piese pentru toate gusturile. Legătura dintre copil şi părinţi, mai ales cu mama, este foarte puternică, iar proiectul a “prins“ foarte bine. Vom cînta atîta timp cît lumea va dori. Combinaţia dintre muzică latino şi folclor a fost extrem de bine primită.

Rep.: Aţi mai cînta, acum, muzică latino?

F.: De ce nu?! Voi scoate un nou album cu piese de dragoste, cu muzică latino, un cocktail. Albumul se intitulează "Clar de lună" şi este făcut cu Yan Rayburg, un compozitor care trăieşte în America, de 30 de ani. Acesta mi-a orchestrat piesele. Nu voi renunţa la muzica latino, se spune că marea ta dragoste este cea cu care ai început, în carieră. Eu am început cu stilul latino, nu pot să-l uit, aşa cum nu pot să uit prima fată pe care am sărutat-o, la 16 ani, în spatele blocului, la Turda, în cartierul Micro 3, pe care o chema Mihaela. Nu pot uita muzica latino, aşa cum prima dragoste nu se uită niciodată, nici stilul muzical cu care te lansezi nu îl poţi uita.

Rep.: De ce aţi ales-o pe Irina Loghin?

F.: În primul rînd, este doamna cîntecului popular, apoi trebuia să mă potrivesc şi din punct de vedere fizic, să putem păşi pe scenă şi arăta bine, împreună.

Rep.: Mai aveţi timp şi pentru dvs.?

F.: Bineînţeles, trebuie să am timp pentru mine. Acum se fac pregătiri pentru data de 4 noiembrie, cînd eu voi fi naş mare, alături de mama, la fratele prietenei mele, Ana. Ne pregătim intens pentru această nuntă, eu ar fi trebuit să fiu naş cu Ana, dar, din păcate, nu sîntem încă căsătoriţi. Ar fi trebuit să mă căsătoresc anul acesta, dar pentru că fratele Anei are o fetiţă pe care am botezat-o anul acesta, se va căsători el. Se spune că nu este bine ca doi fraţi să se căsătorească în acelaşi an, astfel încît noi ne vom căsători anul viitor. Ana este mereu cu mine, avem timp să stăm împreună. Dar cel mai mult contează ca persoana iubită să te înţeleagă. Ana nu este geloasă, nu este invidioasă pe succesul şi cariera mea sau pe fetele care vin să le dau autografe. Iubita mea a înţeles că ea trăieşte pentru mine şi eu trăiesc pentru ea. Într-o relaţie trebuie să existe comunicare, iar eu cred că ceea ce este între noi este foarte intim.